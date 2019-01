Neuenkirchen-Vörden.. Das um über 37 Prozent gestiegene Einsatzaufkommen und die konkreter werdenden Pläne für den Neubau eines Feuerwehrhauses standen im Fokus der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vörden. Am 9. August dieses Jahres steht die Wahl eines neuen Ortsbrandmeister bei der Feuerwehr Vörden an.

Nachdem Ortsbrandmeister Ralf Bürger in seinen Ausführungen auf die Dringlichkeit eines Neubaus für die Feuerwehr hingewiesen hatte, berichtete Jürgen Rolfes als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, dass in dem diesjährigen Haushalt Mittel für die Sicherung eines entsprechenden Grundstücks an der Lindenstraße vorgesehen seien. Weiter 2,1 Mio. Euro sollen 2021 für den Neubau bereitgestellt werden. Bürger äußerte die Hoffnung, dass spätestens 2023, zum 100-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr, der Neubau eingeweiht werden könne.

Es war die letzte Jahreshauptversammlung, die Ralf Bürger am Freitagabend in seiner Funktion als Ortsbrandmeister eröffnete. Ende Oktober 2019, nach dann 30 Jahren, tritt er von diesem Amt zurück. Zuvor war er bereits sechs Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister. 36 Jahre lang hat er die Ortsfeuerwehr dann an entscheidender Stelle geprägt.

Moorbrände wichtiges Thema

Über einen deutlichen Anstieg der Einsatzzahlen konnte Bürger berichten. Sie stiegen von 56 im Jahr 2017 auf 77 Einsätze im vergangenen Jahr. Das ist eine Steigerung um 37, 5 Prozent. Grund dafür war nicht zuletzt der extrem heiße Sommer. „Im Gegensatz zur Bundeswehr in Meppen, waren wir auch auf die Gefahren von Moorbränden vorbereitet“, so Bürger. Nachdem ungewöhnlich früh im Jahr, nämlich bereits im April, der erste Moorbrand in Campemoor gelöscht werden musste, wurden Vorkehrungen getroffen. Landwirte und Lohnunternehmer wurden gebeten, Wasservorräte in Güllefässern zu bunkern. So konnten spätere Moorbrände effektiv bekämpft werden, ohne dass starke Unterstützungskräfte angefordert werden mussten. Auch die Geländetauglichkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge war dabei von unschätzbarem Wert.

Ein faltbarer Wassertank und ein zweiter Wasserrucksack wurden angeschafft. Mit 20 Liter Wasser auf dem Rücken kamen die Feuerwehrleute so auch Brandnester im Moor, die für Fahrzeuge unerreichbar waren.

4351 Dienststunden

Neben zahlreichen Flächenbränden sorgte Orkantief „Frederike“ ebenso für ein reges Einsatzgeschehen, wie einige „Wespenalarme“. Die 77 Einsätze teilen sich auf in 34 Brandeinsätze und nachbarschaftliche Löschhilfen, 34 Hilfeleistungen, sieben Fehlalarme und zwei Übungen. Dabei wurden 1676 Einsatzstunden geleistet (Vorjahr 1334). Hinzu kommen 2678 Stunden, die an Dienstabenden, bei technischen Diensten oder Fortbildungen erbracht wurden. Insgesamt leisteten die Frauen und Männer der Wehr damit 4351 Stunden (Vorjahr 3957).

Dabei konnte auf 43 Mitglieder in den Einsatzgruppen zurückgegriffen werden. Die Jugendfeuerwehr hat 16, der Musikzug 43 und die Altersriege 14 Mitglieder. Als Feuerwehranwärter neu aufgenommen wurden der aus der Jugendfeuerwehr kommende Marc Werneke und als „Quereinsteiger“ Tim Frankenberg. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Hauptfeuerwehrfrau Anja Hönemann und Stefan Grünebaum geehrt.

Beförderungen

Befördert wurden: Hauptfeuerwehrmann Marco Möller zum Löschmeister, Oberfeuerwehrfrau Daniela Hanke zur Hauptfeuerwehrfrau, Oberfeuerwehrmann Sascha Joswig zum Hauptfeuerwehrmann.

Jürgen Rolfes bedankt sich nicht nur bei den Feuerwehrmitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz, sondern ausdrücklich auch bei den Bürgern, die Güllefässer als Wassertanks für die Moorbrandbekämpfung zur Verfügung gestellt hatten.



Der Feuerwehrmusikzug unter der Leitung von Heinrich Schrader lockerte den Abend mit zünftigen Melodien musikalisch auf.