Bramsche. Die A-Capella-Gruppe Draufsänger begeisterte bei ihrem Benefizkonzert im Universum in Bramsche. Der Erlös kommt der Begegnungsstätte in der Landesaufnahmestelle im Ortsteil Hesepe zugute.

Mit viel Ironie und Selbstironie führten sie am Samstagabend durch ihr Programm, nahmen sich gegenseitig auf´s Korn und ließen kaum ein Auge trocken. Unterhaltsamer Höhepunkt: Heiko Brune gibt Herbert Grönemeyer und interpretiert die Schlagerschnulze „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ völlig neu. Mit dem durch grönemeyerschen Sprechgesang bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Text funktioniert das nur, weil das Publikum den Gassenhauer notfalls rückwärts mitsingen könnte.

Das Duett mit Kontertenor Christoph Bookmeyer in der Rolle der jungen Autofahrerin verleiht dem Stück zusätzliche Komik. Das Publikum johlt vor Freude und klatscht als die sechs Sänger mit dem nicht enden wollenden Refrain „rata, rata, ratatadara“ fast polonaiseartig durch die Kinoreihen ziehen, um schließlich für die Zugabe wieder auf der Bühne zu landen.

Sehr komisch

Fast ebenso abstrus, Peter Maffays „Und es war Sommer“. Die gute Dame, die den siebzehnjährigen Jungen in die Geheimnisse der Liebe einführt, ist nicht 31, sondern 81. Das ungleiche Paar singen und spielen Christoph Bookmeyer und Uwe Winninghoff. Dass es zum Schluss schließlich statt „ es war Sommer“ heißt „es war Oma“ mag man als amüsante Alberei abtun, aber spätestens brüllend komisch wurde das Stück durch Heiko Brunes Luftgitarrennummer, mit der er den charakteristisch immer wiederkehrenden Lick „piu, piu,piu“-singend persiflierte und den Saal zum Toben und Pfeiffen brachte, um damit eine Schlagerpop-Ikone auf irdische Maße zurückstutzte.

Apropos Maße und Peter Maffay: Selbst vor Klamauk mit geringer Körpergröße schrecken die Draufsänger nicht zurück, haben sie doch mit Christoph Bookmeyer, dem vollbärtigen „Gesichtspulliträger“, ein dankbares Opfer in den eigenen Reihen. Natürlich ist das alles andere als böse gemeint und am Ende von Randy Newmans „Short people“ liegen sich Bookmeyer und Joachim Bodde vor den übrigen Chormitgliedern in den Armen.





Ausgrenzung wäre genau das Gegenteil dessen, was diesen Abend prägen sollte. Schließlich sollten die Erlöse dem durch Spenden finanzierten Café in der Landesaufnahmestelle in Hesepe zugute kommen. Bei einem Besuch dort hatten sich die Draufsänger um Achim Bodde begeistert gezeigt von der Arbeit dort. Anke Hennig hatte den Draufsängern schon lange vorher die Zusage für ein Benefiz-Konzert im Universum abgerungen. Viel Überzeugungsarbeit bedurfte es nicht, nur ein Termin war nicht so leicht zu finden.

Hennig dankte deshalb dem Universum-Verein, insbesondere Ulli Holstein und den ehrenamtlichen Helfern, dass es nun geklappt hat. Dem Publikum schwärmte Bodde von der verdienstvollen Arbeit in dem Café auf dem LAB-Gelände vor, das den Menschen in der Unterkunft ein Stück Heimat und Geborgenheit bieten, das Verständnis untereinander fördern und ein Beitrag gegen die Langeweile sein soll. Unter den Zuhörern befanden sich neben LAB-Leiter Klaus Dierker auch die Amal-Vorsitzende Heike Samantha Harms sowie die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, Maria Stuckenberg.

Abschließend lobte Bodde einmal mehr die tolle Atmosphäre im Universum. Das klang danach, als würden die Draufsänger gerne wieder kommen. Auch über Zugabe-Rufe freute sich Bodde sichtlich: „Von uns aus gerne“, bedankte er sich beim Publikum. Das hatte teilweise so begeistert mitgemacht und eingestimmt, als verfüge die Gruppe in Bramsche bereits über eine treue Fangemeinde.