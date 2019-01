Bramsche.. Viel Beifall gab es für die Coverband Chamber Project beim Konzert in der Bramscher "Aquarena". So müssen sich Cover anhören, fanden die zahlreichen Besucher.

Wer im Palmengarten des Hasebads einen guten Sitzplatz für das Konzert der Bramscher Band Chamber Projekt ergattern wollte, musste früh kommen. Als die siebenköpfige Formation mit ihrem Cover-Programm loslegte, scharrten die dicht an dicht stehenden und sitzenden Zuschauer schon mit den Füssen.





Belohnt wurden die zahlreichen Besucher der Aquarena mit einem handwerklich runden Auftritt einer Band, die bei ihrer Songauswahl zielsicher ins Schwarze traf. Dass sich das Septett zwischen mitsingfähigen Gassenhauern und nicht ganz so bekannten Nummern genug Raum zum Entfalten gab, kam beim gut aufgelegten Publikum prima an.

Für Auflockerung im Bandgefüge sorgten neben dem zweistimmigen Gesang von Corinna Sock und Susanne Emse vor allem die Einsätze von Saxofonistin Susanne Korf. Nicht nur in funkigen Stücken wie Joss Stones „Free Me“ gehörten ihre Passagen zu den musikalischen Höhepunkten. Die Erkenntnis lautete: Im Original muss nicht unbedingt ein Saxofon zu hören sein, um Korf im Chamber-Projekt-Sound sehr willkommenen Platz für ihre Einlagen einzuräumen.

Ungewöhnlicher Sound

Passgenau ergänzt wurden die drei Chamber-Projekt-Damen von ihren Bandkollegen Guido Korf (Bass), Peter Schwesig (Gitarre), Axel Gerdes (Schlagzeug) und Stephan Schuder (Keyboard). Eine siebenköpfige Cover-Band ist zwar nicht alltäglich. Aber genau dieses Merkmal hob die hörbar bestens aufeinander abgestimmte Combo von Genrekollegen, die sich auf das uninspirierte Nachspielen allseits bekannter Hits beschränken, ab.

Zwischen funkigem Rock („Long Train Running“, The Doobie Brothers) und ruhigen Balladen („Here Comes the Sun“, The Beatles) strickte das Chamber Projekt einen stimmigen Faden durch sein Cover-Programm. Dass Stücke wie „Come Together“ nicht einfach nur nachgespielt, sondern mit eigenen Ideen ergänzt wurden, machte den Reiz des Konzerts aus. Im Fall des Beatles-Klassikers gefielen vor allem die unüberhörbaren Soul-Anleihen der groovenden Chamber-Projekt-Adaption.

Während die Aquarena-Gäste im Palmengarten jedes geeignete Plätzchen zu einem Sitzplatz umfunktionierten, bewiesen die sieben Protagonisten auf der breiten Bühne, wie wichtig ein originelles Soundgewand im plattgetretenen Coverbandgeschäft ist. Viele ähnlich ausgerichtete Formationen mögen zum Beispiel auch U2s „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ im Repertoire haben. Ähnlich eindringlich, musikalisch abwechslungsreich und aus Publikumssicht mit reichlich Spannung ausgestattet, wie der Song beim Chamber Projekt daherkam, präsentieren es aber nur die wenigstens Cover-Kollegen.