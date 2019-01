Bramsche. Wann kommt endlich der neue Disounter an der Engter Straße in Bramsche? Die Frage blieb im Fachausschuss des Stadtrates unbeantwortet. Und doch besteht noch Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der vermeintlich unendlichen Geschichte.

"Warum passiert da nichts auf dem ehemaligen Hütten-Gelände?", wollte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt Volker Schulze wissen. Schließlich habe der Stadtrat im Dezember 2017 den erforderlichen Bebauungsplan beschlossen. "Das da jetzt nichts passiert, ist völlig unverständlich," fand der SPD-Ratherr, der keine Antwort, aber immerhin Unterstützung durch den Ausschussvorsitzenden bekam: Ich glaube, das ist Konsens im Ausschuss, das wird jetzt mal langsam Zeit," forderte auch Ralf Bergander (SPD) einen baldigen Baubeginn für den an dieser Stelle genehmigten Verbrauchermarkt.

Bauantrag gestellt

"Das liegt nicht an mir", betont auf Nachfrage Investor Jörg Beckermann. Er warte nach wie vor auf die Genehmigung des Bauantrages durch den Landkreis. Es habe Verzögerungen gegeben, weil einige Unterlagen nicht so einfach zu beschaffen gewesen seien wie erhofft. Nun hoffe er jedoch auf eine zügige Abwicklung des Verfahrens, sagt der Unternehmer.

Im Februar sind es genau sechs Jahre her, dass Beckermann den sogenannten "Hütten-Komplex" gekauft hat.Damals herrschte große Erleichterung, denn das Gebäude, in dem viele Jahre der Elektromarkt Hütten untergebracht war, zerfiel zusehends und galt damals beim Kauf als schlimmer Schandfleck. Beckermann gab damals einen schockierenden Einblick in den Zustand des Gebäudes:

Seine erste Idee, das Gebäude für Fahrschule oder Busse selbst zu nutzen, gab Beckermann schnell auf. Statt dessen beantragte er, hier einen Verbrauchermarkt zu errichten, der aus seiner Sicht perfekt zum angrenzenden Fachmarktzentrum passen würde. Der Leitende Baudirektor Hartmut Greife wies damals schon darauf hin, dass Beckermann vor dem Kauf keinen Kontakt mit der Verwaltung aufgenommen habe und der Bau

Es folgte ein zähes Verfahren mit Gutachten, Gegengutachten und schließlich einem dritten Gutachten, das nun einen Markt erlaubte, aber nicht in der Größenordnung, die Beckermann eigentlich vorschwebte. Beckermann fand dafür einen Partner, der nach seinen Worten nun immer noch auf den Startschuss wartet.