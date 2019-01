Fortgeführt werden soll der Radweg an der K165, der bisher hier in Achmer endet. Dafür müssen zunächst Bäume gefällt werden. Foto: Heiner Beinke

Achmer. Am Montag, 28. Januar, beginnen Baumfällarbeiten an der K165 (Gehnstraße) in Bramsche zwischen Achmer und Ueffeln. Dafür muss die Strecke in Teilbereichen bis voraussichtlich 1. Februar voll gesperrt werden.