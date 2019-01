pm Bramsche. Am Samstag, 26. Januar 2019, um 19 Uhr treten die Bramscher Verbandsliga-Handballer zum ersten Rückrundenspiel beim Wilhelmshavener HV II an. Das Hinspiel gegen die Reserve des WHV endete mit einer 23:28-Niederlage für die Bramscher.

„Wir haben das eigentlich knappe Spiel verloren, weil wir in der entscheidenden Phase nicht zum Abschluss kamen“, blickt Spielertrainer Kai Golchert zurück. Für den neuen Übungsleiter der Hasestädter gibt es im Rückspiel dennoch keinen Favoriten. Als „Duell auf Augenhöhe“ ordnet er die Partie ein, bei dem seine Schützlinge (13.) auf einen Tabellennachbarn (12.) treffen.

HV: Vier Schlüsselspieler

Über dessen Personal zeigt er sich gut informiert: „Die beiden Kreisläufer Georg Auerswald und Thorben Hackstein sowie die Rückraumspieler Jonas Koch und Marvin Muche stechen heraus. Das sind aus meiner Sicht ihre vier Schlüsselspieler.“

Beim eigenen Personal kann Golchert fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Linus Kruse ist beruflich verhindert. Thomas Erben ist zudem angeschlagen. Dafür treten Michel Ortland aus der zweiten Mannschaft und die beiden A-Jugend-Youngsters Lars Meyer und Karl Scharpf die Auswärtsreise mit an.

Um das junge Team mit seiner Routine zu unterstützen, wechselt Christoph Müller außerdem von nun an fest aus der zweiten Mannschaft zu den Verbandsliga-Herren.

Neuer A-Jugend-Coach

Außerdem leitet Routinier Müller als neuer A-Jugend-Trainer seine Youngsters am Sonntag, 27. Januar 2019, um 14.30 Uhr zum Spitzenspiel beim TV Georgsmarienhütte an. Ein Heimspiel hat dagegen die Bramscher Reserve von Maik Podszuweit. Am Sonntagnachmittag um 17 Uhr empfängt man den FC Schüttorf 09 zum Spiel in der Landesklasse Weser-Ems Süd.

Dieses und die Spiele der Bramscher Jugendmannschaften am Sonntag würden allerdings verlegt werden, sollte die Deutsche Handball-Nationalmannschaft ins Finale der laufenden Weltmeisterschaft 2019 einziehen.

Für das sicher stattfindende Spiel gegen den WHV II am Samstag will Herren-Trainer Golchert „den positiven Trend aus den drei Testspielen fortsetzen. Wenn wir aggressiv in der Abwehr zur Werke gehen, haben wir gute Chancen im Spiel.“