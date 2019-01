Bramsche. Nachdem die Bramscher Regionalliga-Basketballer die zweite Saisonhälfte mit zwei eindrucksvollen Siegen eröffnet haben, wartet am Samstag, 26. Januar 2019, um 19.15 Uhr das nächste Heimspiel auf die Ademax Red Devils. In der IGS-Sporthalle trifft der TuS auf Fortuna Logabirum.

Beim Blick auf die Tabelle könnte man im Vorfeld von einer klaren Sache ausgehen. Die Hasestädter thronen an der Tabellenspitze, Logabirum rangiert als Tabellensiebter in der unteren Hälfte. Wie an fast jeden Spieltag kommt es aber auch diesmal wieder darauf an, welche personelle Wundertüte die Gäste auspacken. Auf jeden Fall nicht dabei sein wird der bisherige Topscorer Rokas Maleckas (20,7 Punkte pro Spiel), der den Tabellensiebten in der Weihnachtspause verlassen hat.

Logabirum im Aufwind

Während Bramsche fünf Siege in Serie feiern konnte, endeten für Logabirum immerhin auch drei der letzten fünf Partien mit einem Erfolg. Die Gesamtbilanz der Ostfriesen ist mit fünf Siegen aus elf Begegnung dennoch negativ. Die Tendenz des Teams aus einem Stadtteil von Leer zeigt allerdings nach oben. In Bramsche möchte die Fortuna dem Favoriten ein Bein stellen und einen großen Schritt in Richtung oberer Tabellenhälfte machen. Den als Ziel ausgegebenen Klassenerhalt hat die Mannschaft von Trainer Finn Hörcher schon nach elf Spieltagen so gut wie in der Tasche.

Fortuna mit vielen Litauern

Gespannt sein darf man auf den – auch ohne Maleckas – mit Litauern gespickten Kader der Gäste. Ob Heißsporn Justinas Gaizelis (11,7), Allrounder Rytis Adzgauskas (11,8) oder Neuzugang Evaldas Jurgaitis (5,5): Logabirum hat einige gut ausgebildete Spieler aus dem Baltikum in seinen Reihen.

Neben den erwähnten Litauern gehören Hermann Peker (9,0), Antoni Carreras Bertan (7,4) und der ehemalige Osnabrücker Carolus Carl (5,5) zu den Stützen des Teams, das den Red Devils im Hinspiel (87:80 für den TuS) lange Zeit das Leben schwer gemacht hat.

Kleine Aufstellung

„Logabirum spielt nicht sonderlich klassisch, sondern oft ohne Innenspieler und mit vielen, kleinen Distanzwerfern auf dem Feld. Sie penetrieren oft zum Korb und spielen ohne festes System. Das liegt uns als eher größerer Mannschaft nicht wirklich. Vor allem müssen wir ihnen den Dreier und den Zug zum Korb so gut es geht wegnehmen“, sagt TuS-Coach Roland Senger, der fest davon ausgeht, eine starke Leistung seiner Mannschaft zu sehen, vor dem Aufeinandertreffen.

Kleine Fragezeichen stehen bei den „Roten Teufeln“ hinter Youngster Jakob Freimuth und Center Sasa Cuic, der sich im Spiel beim Osnabrücker TB leicht verletzt hat. Der Einsatz beider Akteure entscheidet sich erst kurzfristig.