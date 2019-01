Bramsche. Am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, findet auch in Bramsche eine öffentliche Feierstunde statt. Diesmal werden dabei Schüler für einen besonderen Schwerpunkt sorgen.

Die Feierstunde findet in Bramsche um 17.30 Uhr in Abstimmung mit der St.-Johannis-Gemeinde am Mahnmal für die Zwangsarbeiter in der Gartenstadt statt.

"Großes Interesse"

„Die große Resonanz auf die Veranstaltung in den letzten drei Jahren hat gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Bramsche ein großes Interesse daran haben, den Gedenktag öffentlich zu begehen und an dem historisch besonders bedeutsamen Ort zusammenzukommen," betont Bürgermeister Heiner Pahlmann. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus sei inzwischen zu einem festen Termin im städtischen Kalender geworden.

Während in den Jahren 2016 und 2017 der Bürgermeister selber eine Rede zum Gedenken gehalten hatte und 2018 mit Heinz Aulfes ein Zeitzeuge zu Wort gekommen ist, wird die Gedenkfeier in diesem Jahr in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern des Greselius-Gymnasiums gestaltet.

Gymnasium beteiligt

Im Rahmen des Seminarfachs „Polen“ hatte die Schülergruppe bereits eine Ausstellung zum Thema „Freundschaft und Feindschaft. Polen und Deutsche. Schlaglichter auf das Verhältnis zweier Völker" erarbeitet.

Für die Veranstaltung am 27. Januar haben die jungen Leute nun ihre persönlichen Erfahrungen, die sie im Rahmen ihrer Polenbesuche gemacht haben, aufbereitet und in den thematischen Zusammenhang des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gestellt. „Wir haben vor allem unseren Aufenthalt in Polen in diesem Januar für die Vorbereitung der Gedenkveranstaltung genutzt“, erläutert Tobias Stich, einer der beteiligten Lehrer. Die Reise hatte nach Biskupiec, Olsztyn und Warschau geführt. Die Gruppe habe sich vor allem in Warschau mit der Geschichte der dortigen jüdischen Bevölkerung beschäftigt, besonders mit dem Warschauer Ghetto.

„Einen Schwerpunkt bildeten persönliche Erinnerungen und Dokumente über das Leben im Ghetto. Dabei haben wir einen Text ausgewählt, den wir am Gedenktag vortragen wollen“, führt Stich weiter aus. Die Schülerinnen und Schüler hätten zudem vor Ort in den Straßen, in denen früher das Ghetto war, Fotos gemacht, die zusammen mit historischen Aufnahmen aus dem Ghetto präsentiert werden sollen, sodass sie die Lesung des Textes begleiten. Dazu wird es eine musikalische Untermalung geben.

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung lädt die St.-Johannis-Gemeinde alle Gäste zum Verweilen im Gemeindehaus ein, um dort bei Tee und Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen.