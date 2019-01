Laien predigen am Lektorensonntag im Kirchenkreis Bramsche CC-Editor öffnen

Laien predigen am Sonntag in den evangelischen Kirchen im Kirchen. Auch Fernsehmoderator und Arzt Eckhard von Hirschhausen nutzte schon einmal diese Gelegenheit, allerdings in Westerkappeln. Archivfoto: Astrid Springer

Bramsche. Wer am 27 Januar .2019 in einer der vielen Kirchen des evangelisch- lutherischen Kirchenkreises Bramsche einen Gottesdienst besucht, der trifft aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Pastor oder eine Pastorin auf der Kanzel an. Dennoch wird gepredigt, aber von speziell ausgebildeten Laien.