Bramsche. Der Betriebsratsvorsitzende der Nexans Metallurgie Deutschland GmbH in Bramsche, Jürgen Krüger, hat sich erleichtert über den nahezu vollständigen Erhalt des Unternehmensstandortes gezeigt. "Es gab Tage, da hatte ich teilweise Schlimmeres für Bramsche befürchtet. So ist es aber nicht gekommen", sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Krüger schloss sich der Formulierung des regionalen IG-Metall-Bevollmächtigten Stephan Soldanski an, die Nexans-Niederlassung in der Tuchmacherstadt sei angesichts der angekündigten Umstrukturierungen im weltweit agierenden Konzern "mit einem blauen Auge davongekommen". Der Betriebsratsvorsitzende verwies auf Standorte des Kabelherstellers in Hannover, Mönchengladbach und Nürnberg, an denen bis Mitte des Jahres 2020 Stellenstreichungen von zusammen 600 Beschäftigten geplant seien. "Diesen Kollegen und den Betroffenen in Bramsche gilt in dieser schwierigen Situation unsere ausdrückliche Solidarität und Unterstützung", so Krüger. In Bramsche ist der Abbau von "nur" fünf Arbeitsplätzen vorgesehen (unsere Redaktion berichtete). 143 Menschen arbeiten hier aktuell.





"Es kann sogar sein, dass im Rahmen der konzernweiten Umstrukturierungen mittelfristig aus anderen Werken sogar noch Mitarbeiter nach Bramsche kommen. Dann hätten wir irgendwann ein Plus", sagte Krüger. Doch das gelte es abzuwarten. Die endgültigen Entscheidungen stehen noch aus. Krüger und seine Kollegen aus dem Europa-Betriebsrat des Unternehmens jedenfalls stehen in den nächsten Wochen und Monaten vor harten Verhandlungen mit der Nexans-Spitze in Paris. "Das wird ein längerer Weg", prognostiziert er.





Dass Bramsche bei den Einschnitten eher ungeschoren davonkommen werde, dürfte auch daran liegen, dass im Werk am Mittellandkanal keine reine Kabelherstellung – wie beispielsweise in Hannover – erfolge, so Krüger. "Wir beliefern als Metallurgie-Sparte vielmehr Kabelwerke mit Leiter-Komponenten", erklärte der Betriebsratsvorsitzende, "zudem stellen wir darüber hinaus Drähte für die Medizintechnik, für die Lebensmittelindustrie oder auch für Kupferprodukte her". Krüger charakterisierte den Nexans-Standort Bramsche dabei als "schon seit längerer Zeit gut aufgestellt und ohnehin schon ziemlich schlank".





Gründe für die tiefgreifenden Reformen im französischen Konzern sind offenbar ein besonders harter Wettbewerb in der Branche und eine unbefriedigende Geschäftsentwicklung im Bereich der Hochspannungskabel. Zudem gelte es, Kosten zu senken und die Erträge wieder spürbar zu steigern, hatten Unternehmenssprecher in den vergangenen Wochen verkündet. Vor der Bekanntgabe des Restrukturierungsprogrammes war die weltweite Beschäftigtenzahl bei Nexans mit mehr als 25000 Arbeitnehmern angegeben worden. Der Konzernumsatz lag 2017 bei ca. 6,4 Milliarden Euro, auf die deutschen Werke entfielen davon laut Unternehmenspressestelle rund eine Milliarde Euro.