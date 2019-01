Bramsche. Am Mittwoch, 23. Januar, bekamen die Martinusschüler, am Donnerstag dann die Realschüler Besuch vom France-Mobil.

France Mobil nennt sich ein Programm des Deutsch-Französischen-Jugendwerkes in Zusammenarbeit mit dem Institut français Deutschland, in dessen Rahmen Muttersprachler allgemein- wie berufsbildenden Schulen besuchen, um dort für die französische Sprache und Kultur zu werben und Interesse zu wecken. In der Martinusschule existiert eine Französisch AG für die dritten und vierten Klassen im Hinblick auf die weiterführende Schule. An der Realschule wird Französisch als Wahlpflichtfach angeboten.



Den Auftakt dieser besonderen Schulstunde mit der Lektorin Maëva Lagard machte ein Würfelspiel, mit dem die Kinder oder Jugendlichen je nach gewürfelter Zahl aufgefordert wurden, ihr Alter, ihren Wohnort oder den Namen zu nennen sowie weitere persönliche Angaben zu machen.

Französische Songs im Unterricht

In Teil zwei der France-Mobil-Schulstunde geht es darum, französische Begriffe kennenzulernen, die dem Deutschen sehr ähnlich sind. Für die Grundschüler hatte Maëva Lagarde dazu Bild- sowie Wortkarten mitgebracht, die dann einander zugeordnet werden sollten. Bei den Realschülern hingegen ging es in den fortgeschrittenen Jahrgängen schon etwas komplexer zu. Dazu wurden französische Songs eingespielt, die den gesuchten Begriff enthielten. Damit die Stunde etwas Wettbewerbscharakter erhielt, traten in beiden Schulen das Team Baguette und das Team Croissant gegeneinander an und sammelten möglichst viele Punkte.

Austauschprogramme

Eine dem Alter und den Vorkenntnissen angepasste Informations- und Fragerunde beendete schließlich den Unterricht. So referierte Lagard in der Realschule über zwei Austauschprogramme für die Schüler, alles natürlich in französischer Sprache. Und die Martinusschüler machten dank Lagards bewusst einfach gewählter Worte und reichhaltiger Gestik und Mimik die Erfahrung, dass man sich auch mit relativ wenig Fremdsprachenkenntnissen in das Französische ziemlich schnell gut reinhören konnte.

„Toll, informativ und abwechslungsreich“, so bewerteten die Wahlpflichtkursteilnehmer der Jahrgangsstufe neun an der Realschule die Stunde mit Maëva Lagarde. Und Spaß hat es sichtlich allen Beteiligten inklusive der Dozentin auch gemacht.