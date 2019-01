Bramsche. Der französische Nexans-Konzern hält an seinem Standort in der Tuchmacherstadt Bramsche weitgehend fest und baut dort "nur" eine Handvoll Arbeitsplätze ab. Dagegen schließt der weltweit tätige Kabelhersteller sein Werk in Hannover bis Mitte 2020 offenbar komplett.

Nach übereinstimmenden, aber getrennten Informationen aus der Nexans-Pressestelle in Hannover und der Gewerkschaft IG Metall in Osnabrück wird die bisherige Beschäftigtenzahl in Bramsche (143 Personen) um fünf Mitarbeiter reduziert. Zudem sollen interne Betriebsabläufe gestrafft werden.

Aus den Reihen der Standortleitung in Bramsche war bisher kein Nexans-Verantwortlicher für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Krüger weilte unterdessen in der Konzernzentrale in Paris, wo die Reformentscheidungen durch die internationale Unternehmensspitze verkündet wurden. Erst am Freitagmorgen wird der Arbeitnehmervertreter in Bramsche zurückerwartet.





"Bramsche ist mit einem blauen Auge davongekommen", erklärte IG-Metall-Bevollmächtigter Stephan Soldanski. In Hannover dagegen sind die Jobs von 500 Beschäftigten beim Kabelhersteller mehr als nur gefährdet. Sozialplanverhandlungen stehen in den kommenden Monaten an. Soldanski sprach von einem "Schlag ins Gesicht der Arbeitnehmer" und einer Entscheidung, "die nur die Arbeitgeber zu verantworten haben".

Weltweit war die Zahl der Nexans-Mitarbeiter zuletzt mit mehr als 25000 angegeben worden. Die Konzernführung hatte jedoch spürbare Einschnitte sowie Reformen und ein verändertes Geschäftsmodell angekündigt. Sie wolle neben dem Umsatz auch den Ertrag wieder stärker erhöhen, hieß es unter anderem.