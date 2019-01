Vorstandsmitglieder des neuen Trägervereins "Alte Feuerwache" im Kirchspiel Engter sind jetzt Schriftführerin Heike Tepe (von links), stellvertretender Vorsitzender Ralf Seeleib, Vorsitzender Ernst-August Rothert, Schatzmeister Helmut Grote und Gebäudewart Thomas Niehaus-Borcherding. Rechtsanwalt und Notar Frank Hünefeld (vierter von links) sammelte die erforderlichen Unterschriften für die Vereinsgründung ein. Foto: Peter Selter

Engter. Der Trägerverein für das künftige Dorfgemeinschaftshaus "Alte Feuerwache" in Engter wurde am Mittwochabend, 23. Januar 2019, im Saal Rothert gegründet. Am Versammlungsabend traten bereits 51 Mitglieder in den Verein ein.