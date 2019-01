Bramsche.. Viel Zustimmung und Lob gab es im Ortsrat Bramsche und im Fachausschuss für das Vorhaben der Stadt, am Penter Weg einen Kindergarten und Mietwohnungen bauen zu lassen. Lediglich die Grünen konnten sich mit den Plänen nicht anfreunden, die der Baudirektor als "relativ anspruchsvoll" bezeichnete.

In der gemeinsamen Sitzung des Ortsrates Bramsche mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag hatte Hartmut Greife erläutert, welche Herausforderungen der Plan mit sich bringt: die verkehrliche Anbindung an die Straße auf dem Damm, die Erhöhung des Geländes zum Schutz vor Hochwasser und der Schallschutz. Es müsse auch darüber nachgedacht werden, wie Parkplätze für die Bewohner der rund 60 entstehenden Mietwohnungen und die Besucher des Kindergartens geschafft werden könnten.





Für die neue Kita von St. Martin, die hier als Ersatz für die zu klein gewordene Kita an der Großen Straße entstehen soll, wird es laut Greife zwar keinen Architektenwettbewerb, aber wohl mehrere Entwürfe geben. Das im Plan vorgestellte, langgezogene Gebäude an der Straße Auf dem Damm biete sich für die Themen Fassaden- und Dachbegrünung an, meinte Greife.Zur Straße hin wird die Kita durch einen Grünstreifen mit Bäumen und Gehölzen abgeschirmt. Das Baugebiet wird durch eine Stichstraße vom Penter Weg erschlossen, wie der am Dienstag vorgestellte Bebauungsplan "Am Papenbruch" zeigt.

Über 4000 Quadratmeter Fläche sind für diese Kindertagesstätte vorgesehen. Über 5000 Quadratmeter stehen darüberhinaus im Gebiet des Bebauungsplans "Am Papenbruch" für Wohnungen zur Verfügung. "Nicht schlecht für ein Mittelzentrum", meinte Greife, der in dem Gebiet einen weiteren Baustein zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sieht. In gleicher Sitzung haben Ortsrat und Fachausschuss die Ausschreibung für den Investorenwettbewerb Breslauer Straße gebilligt.





"Das ist eine gute Nachricht für Politik und Bürger", kommentierte Ortsbürgermeisterin Roswitha Brinkhus den Bebauungsplan "Papenbruch". Das sei "eine ganz wichtige Fläche für Bramsche", fand Volker Schulze (beide SPD); "Wir sind alle froh, dass sich das anbietet."

Nachholbedarf

Imke Märkl (CDU) regte an, besonderen Wert auf eine gute und vor allen Dingen sichere fußläufige Verbindung vom Kindergarten zur Kirchengemeinde St. Martin zu legen. Auch ihr Fraktionsvorsitzender Andreas Quebbemann unterstützte die Planung: Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sei die wichtigste Aufgabe der Bauverwaltung, Bramsche habe da großen Nachholbedarf.

Grüne dagegen

Nicht einverstanden mit der Planung sind dagegen die Grünen, wie Barbara Pöppe klar stellte. Aus ihrer Sicht wäre ein Kita-Standort im Bahnhofsumfeld weitaus günstiger und Blick auf Bramsches künftige Entwicklung sinnvoller. Die von den Grünen ebenfalls kritisch gesehene Hochwassergefahr am Penter Weg hält Hartmut Greife für leicht beherrschbar. Die derzeit brach liegende Fläche liege nicht im Überschwemmungsgebiet der Hase, sondern sei lediglich bei extremstem Hochwasser gefährdet. Dem könne durch eine Aufschüttung des Geländes entgegen gewirkt werden.