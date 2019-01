Achmer. Seit die Ortsdurchfahrt in Achmer im vergangenen Sommer saniert worden ist, hat sein Frischmarkt deutliche Umsatzeinbußen, berichtet Inhaber Franz Ripperda. Die Situation ist für den Kaufmann auf Dauer existenzbedrohend.

Flyer verteilt

"Zwischen 30 und 40 Prozent weniger Umsatz hatten wir während der sechswöchigen Bauphase. Es ist inzwischen wieder etwas besser geworden, aber wir haben bisher nicht mehr das Niveau wie vor der Sperrung erreichen können", sagt Franz Ripperda, Inhaber des Frischmarkts in Achmer. Das bestätigt auch Anja Brey, Verkaufsleiterin bei der Bäckerei Justus, die eine Filiale im Eingangsbereich des Frischmarkts betreibt. "Wir hoffen jeden Tag, dass es besser wird", sagt sie.

Mithilfe eines Handzettels versucht Franz Ripperda nun auf die missliche Lage seines Lebensmittelschäfts aufmerksam zu machen. "Ohne uns wird es ganz einsam" steht in großen Buchstaben darauf. Achmers Ortsbürgermeisterin Anke Hennig hat ein Foto des Flyers auf Facebook geteilt. Für sie ist ein Lebensmittelmarkt im Ort ein wichtiger Teil der Infrastruktur: "Wir müssen den Laden erhalten, weil wir ihn brauchen. Wer will denn in einen Ort ziehen, wo es keinen Laden gibt?"

Anke Hennig macht jedoch keinen Hehl daraus, dass sie von der Schließung des Marktes auch persönlich sehr betroffen wäre. "Der Laden ist ein Stück Achmeraner Geschichte. In den 1970er-Jahren hat ihn meine Tante betrieben." Sie selbst erledige ihre Einkäufe im Frischmarkt. Nur Artikel, die sie dort nicht bekomme, kaufe sie in Bramsche ein. "In Achmer wohnen 3500 Menschen. Wenn nur 1000 davon ihre Einkäufe im Frischmarkt erledigen, wäre unser Laden gesichert", findet die Ortsbürgermeisterin klare Worte. Die Erhaltung des Geschäfts im Ort sei ihr auch deshalb besonders wichtig, weil in Achmer viele Senioren wohnten, die nicht mehr mobil und auf ein Geschäft vor Ort angewiesen seien.

Ausgleich durch besseren Service

Franz Ripperda kennt die Kritik, dass die Preise in seinem Laden zu hoch oder die Produkte nicht frisch genug seien. Doch ohne die Unterstützung der Achmeraner sieht er keinen Ausweg: "Ich kann mit Aldi und Lidl nicht mithalten, das weiß ich. Aber von dem Laden müssen meine Familie und ich auch leben. Ich bin Einzelkämpfer und nicht Teil einer großen Kette." Zudem könne er nur eine größere Auswahl frischer Produkte bereitstellen, wenn er die Aussicht habe, dass sie auch verkauft werden. "Jedes Teil, das bei der Tafel oder im Müll landet, fehlt in meinem Portemonnaie", gibt er zu Bedenken. Er kennt außerdem die Kritik an ihm persönlich: "So stur, wie viele meinen, bin ich gar nicht", sagt er und schmunzelt.

Der Kaufmann versucht, die niedrigeren Preise oder die größere Auswahl bei der Konkurrenz durch Service auszugleichen. "Wenn Kunden etwas in unserem Sortiment fehlt, können sie sich gerne an mich wenden. Ich bin flexibel und kann fast alles bestellen", sagt er. Darüberhinaus könne er auf Wunsch ältere oder kranke Menschen mit Lebensmitteln beliefern. Dafür müssten sie nur eine Bestellung bei ihm aufgeben. Auch sonst versuche Ripperda den Wünschen seiner Kunden entgegen zu kommen und sich Besonderheiten zu überlegen. Seit einiger Zeit hat er etwa einen "Achmer-Sekt" im Angebot. Das hat er sich zusammen mit einem Weinlieferanten ausgedacht. "Der läuft sehr gut und wird auch gerne verschenkt", so der Kaufmann.

"Daran sieht man, dass Herr Ripperda sehr engagiert ist und gerne in Achmer bleiben möchte. Das muss doch belohnt werden", findet Anke Hennig. Sorgenvoll blickt sie jedoch auch auf Überlegungen, den NP-Markt an der Hemker Straße durch einen Neubau am Ortsrand Richtung Achmer zu ersetzen. Das hätte womöglich Konsequenzen für den Frischmarkt. "Ich kann und werde mich einsetzen, so gut ich kann, aber die Entscheidungen treffen andere", räumt die Ortsbürgermeisterin ein.

Franz Ripperda, Anke Hennig und auch Anja Brey von der Bäckerei Justus hoffen nun, dass die Achmeraner wieder häufiger im Frischmarkt einkaufen werden. Was die Schließung des Marktes bedeute, hätten sie ja bereits vor drei Jahren erlebt, als der Markt "Knall auf Fall" geschlossen wurde. Damals hatte es Probleme mit dem Lieferanten gegeben. Erst fünf Monate später wurde eine Lösung mit einem anderen Lieferanten gefunden. Aus "Nah & Frisch" wurde "Frischmarkt". Ob nach einer weiteren Schließung wieder so schnell ein Nachfolger gefunden wird, ist mehr als fraglich.