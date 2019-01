Bramsche. Vom 1. August bis zum 31. Dezember 2018 konnten Kunden des Edeka-Marktes Kuhlmann in Bramsche ihre Pfandbons für Kinderprojekte spenden. John McGurk vom Verein "Sportler 4 a childrens world e.V. nahm jetzt einen Scheck über 500 Euro entgegen.

"Wir bedanken uns ganz herzlich für die großartige Unterstützung" betonte Vereinsvorsitzender McGurk bei der Übergabe des Schecks durch Stefan Keil und Detlef Kösters vom Edeka-Markt. Keil gab den Dank an die "spendablen Bramscher Kuhlmann-Kunden" weiter. "Sie sind es gewesen, die mit ihrer Bereitschaft am Pfandautomaten das ausstehende Pfand zu spenden, diese wertvolle Unterstützung erst möglich gemacht haben", sagte Keil.

„Sportler 4 a childrens world e. V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in Notsituationen zu helfen. Das Engagement zielt darauf ab Kinderrechte zu stärken, Integration zu fördern und gegen Rassismus zu kämpfen. es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in Notsituationen zu helfen. Das Engagement zielt darauf ab Kinderrechte zu stärken, Integration zu fördern und gegen Rassismus zu kämpfen.

McGurk selbst wurde in Armut geboren und lebte viele Jahre in Kinderheimen, Erfahrungen, die ihn ernsthaft traumatisierten. „Traumatische Erlebnisse mögen nicht heilbar sein, aber man muss lernen sie zu akzeptieren und den bedauernswerten Kindern helfen, die sie erleiden müssen,“ so McGurk.

Seit 1993 ist John McGurk zudem Mitglied von unicef und World Vision Deutschland. Über eine Million Euro sammelte McGurks Verein bislang für die Unterstützung von gemeinnützigen Kinderhilfsprojekten in der ganzen Welt. 2013 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.