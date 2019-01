Achmer. Mehr freiwillige Kräfte und mehr Einsätze: So lautete in Kurzform das Fazit der Ortsfeuerwehr Achmer bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Nach der Begrüßung durch Ortsbrandmeister Björn Lüssenheide berichtete zunächst sein Stellvertreter Björn Mai über das abgelaufene Jahr. „2018 war ein durchwachsenes Jahr, entweder war es ruhig oder es kam alles auf einmal. Wir sind zu 55 Einsätzen gefahren, 34 Hilfeleistungen und 21 Brände waren zu bewältigen. Das ist zum Vorjahr eine Steigerung um acht Einsätze gegenüber dem Vorjahr“, wie Mai den Mitgliedern und den Gästen berichtete. Allein in den Monaten Juli und Dezember sind die Achmeraner Brandschützer statistisch gesehen jeden dritten Tag zu einem Einsatz alarmiert worden. Besonderes Hindernis im Juli war auch die Großbaustelle im Ort, denn das Feuerwehrhaus am Richteweg war auf aufgrund der Sanierung der Kreisstraße 165 nur über Umwege zu erreichen und auch mit den großen Löschfahrzeugen konnten die Einsatzstellen nur über Umwege erreicht werden.





Aufgaben der Ortsfeuerwehr Bramsche Die Ortsfeuerwehr Achmer wurde im Jahre 1949 gegründet. Sie ist eine von acht Feuerwehren im Stadtgebiet Bramsche. Mit einer Fläche von 28,4 Quadratkilometern hat die Feuerwehr Achmer die zweitgrößte Fläche im Stadtgebiet Bramsche zu versorgen. Neben den Wohngebieten und der Landwirtschaft gibt es viele Industrie- und Gewerbebetriebe in der Ortschaft. Auch die Bahnstrecke sowie die Schifffahrtswege (Binnenschiffverkehr) stellen mögliche Einsatzorte dar dar. Zudem sind eine Grundschule sowie zwei Kindergärten vorhanden. Neben den originären Feuerwehraufgaben wie der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung stellt sich die Feuerwehr Achmer zudem einigen Sonderaufgaben. So obliegt ihr der Schwerpunkt bei Einsätzen mit Gefährlichen Stoffen und Gütern und kommt bei entsprechenden Hilfeleistungen innerhalb des Stadtgebietes zum Einsatz. Hierbei wird sie von der Ortsfeuerwehr Bramsche-Mitte unterstützt. Außerdem ist die Ortsfeuerwehr Achmer dem Fachzug 4 "Messen und Spüren" des Landkreises und der Stadt Osnabrück angegliedert. Des weiteren ist das Löschgruppenfahrzeug in einer Technischen Einheit für Bahnunfälle des Landkreises Osnabrück integriert. Diese Einheiten werden bei Zugunglücken im Landkreis und der Stadt Osnabrück, aber auch überregional in den Nachbarkreisen Steinfurt und Warendorf eingesetzt. Im Jahr 2005 wurde das Erste-Hilfe-Team ins Leben gerufen. (Quelle: www.feuerwehr-bramsche.org





Neben einem Lkw-Unfall im Januar war den ehrenamtlichen Kräften auch der Scheunenbrand auf einem alten Gehöft am ersten Advent in Erinnerung geblieben. „Die Vielfalt der Einsätze spiegelt sich auch in der Ausbildung wieder. 15 Mitglieder der Wehr haben im vergangenen Jahr an Lehrgängen auf Stadt-, Kreis- und Landesebene teilgenommen“, so Mai zum Abschluss.

Über die Einsätze der Umweltgruppe in anderen Bramscher Ortsteilen sowie mit dem Fachzug Messen und Spüren der Kreisfeuerwehr, der die Einsatzkräfte auch in den Südkreis führte, informierte Gruppenführer Jens Schwegmann die Gäste. Auch das Erste-Hilfe-Team musste mehrmals ausrücken. In einem Fall unterstützten die Achmeraner den Rettungsdienst bei einer Reanimation bis in ein Osnabrücker Krankenhaus.

Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen

Zu Feuerwehrmännern wurden Jannis Emmrich, Mark Fintelmann, Philip Hackmann, Benjamin Kästner und Florian Kappelmann durch Björn Lüssenheide ernannt. Julian Kappelmann und Christian Mai wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Auch die erfolgreich bestandenen Lehrgänge zahlten sich für Dennis Falkowski und Nadine Mai aus. Beide tragen ab sofort den Dienstgrad des Hauptfeuerwehrmanns.

Die Beförderung von Björn Mai zum Hauptlöschmeister nahm Stadtbrandmeister Amin Schnieder vor, der auch Andreas Funke und Marco Berndzen für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit dem Niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen auszeichnete. Das Ehrenzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft überreichte Schnieder an Rolf Herm-Stapelberg.

Daniel Küpker wurde von der Versammlung für weitere drei Jahre zum Gerätewart gewählt. Als Sicherheitsbeauftragter wurde Andreas Funke wiedergewählt. Mit einem Präsent verabschiedeten Mai und Lüssenheide Birte Schwegmann aus dem Ortskommando. Schwegmann hatte 15 Jahre das Amt des Schriftführers inne. Diese Tätigkeit wird zukünftig von Marco Berndzen übernommen.