Bauarbeiten an Kreisstraße in Bramsche geplant CC-Editor öffnen

Eine neue Fahrbahndecke soll die Osnabrücker Straße in Bramsche ebenso erhalten wie die Malgartener Straße. Geplant sind die Arbeiten für die Osterferien. Foto: Björn Dieckmann

Bramsche. Der Landkreis Osnabrück kündigt in einer Pressemitteilung frühzeitig Bauarbeiten auf der Kreisstraße 150 (Osnabrücker und Malgartener Straße) an. Ausgeführt werden sollen die Maßnahmen in den Osterferien 2019.