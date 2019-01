Das Frühlingserwachen mit Blumen- und Gewerbeschau ist eine der bestbesuchten Veranstaltungen in Bramsche. Archivfoto: Holger Schulze

Bramsche. Es bleibt dabei: Am Sonntag, 10. März 2019 ist in Bramsche Frühlingserwachen mit Gewerbeschau. Und zwar unabhängig davon, ob auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen dürfen.