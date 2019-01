Osnabrück/ Bramsche. Die Bramscher Initiative pro Oberstufe IGS Bramsche hat Landrat Michael Lübbersmann am Montagabend, 21. Januar 2019, eine Petition mit 1477 Unterschriften überreicht, um ihren Wunsch nach einer eigenen unabhängigen Oberstufe zu unterstreichen.

Seitdem die IGS 2015 an den Start ging, wünschen sich zahlreiche Eltern für ihre Kinder eine eigene Oberstufe. Geplant ist diese allerdings nicht, vielmehr setzt der Landkreis als Träger der IGS ebenso wie des benachbarten Greselius-Gymnasiums auf eine gemeinsame Oberstufe für beide Schulen. Für rund fünf Millionen Euro soll am Gymnasium ein Oberstufenhaus entstehen, dass alle Schüler aus der Region mit einem erweiteretn Sek 1-Abschluss besuchen können, also auch von der IGS. Ein Vertrag über die Zusammenarbeit beider Schulen wurde im August 2018 von den Schulleitern und vom Landkreis unterzeichnet. Der Elterninitiative reicht das nicht aus. Sie beruft sich auf das eigenständige integrative wie inklusive Konzept der Gesamtschule und befürchtet Brüche in der Bildungsbiografie ihrer Kinder, wie unter anderem die Sprecherinnen der Initiative, Renate Ross und Katharina Sandmann-Steinkamp am Montagabend wieder betonten.

Zusammenarbeit als Chance

"Ich will nichts verhindern, ich sehe in der Zusammenarbeit vielmehr die Chance, für Ihre Kinder ein möglichst breites Angebot zu schaffen", betonte Lübbersmann und bezog sich auf eine entsprechende Entscheidung des Kreistages. Die Schülerzahlen ließen es bei zwei Oberstufen für Bramsche nicht zu, über die verpflichtenden sprachlichen und naturwissenschaftlichen Profile hinaus noch Angebote wie beispielsweise Sport, Informatik Musik oder anderes einzurichten. In die neue Oberstufe könne und solle das Beste beider Schulformen einfließen. Das Konzept werde derzeit in Abstimmung mit Vertretern beider Schulen erarbeitet. Der Landkreis werde die Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde intensiv begleiten. "In der Oberstufe werden Lehrer beider Schulen unterrichten", versprach der Landrat und ergänzte: "Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg." Lübbersmann Äußerung "Das pädagogische Konzept der IGS wird auch im Gymnasium eine Rolle spielen" konterte Initiativen-Sprecherin Sandmann-Steinkamp mit einem knapp "Das glauben wir nicht".

Auch weitere Vertreter der Elterninitiative begegneten den Plänen des Landkreises zur Oberstufe s mit Skepsis. "Wenn wir das wollten, hätten wir unsere Kinder doch gleich auf dem Gymnasium anmelden können", unterstrich eine Mutter. Man habe sich bewusst für eine Gesamtschule entschieden, weil man von dem Konzept überzeugt sei. Lieber auf eine IGS mit Oberstufe in Osnabrück als der Weg zum benachbarten Gymnasium, war der Tenor verschiedener Debattenbeiträge der Eltern. "Wir machen uns Sorgen um den Anteil stärkerer Schüler an der IGS" brachte es eine Mutter auf den Punkt. Ohne diese Gruppe und ohne die Möglichkeit für Schüler, an der gewohnten Schule ihr Abitur ablegen zu können, sei die IGS auf Dauer zum Scheitern verurteilt.

Noch in der Entwicklung

Auf die Frage nach einem Konzept für die Ausgestaltung der gemeinsamen Oberstufe räumte Lübbersmann ein, dass man sich hier noch in der Entwicklungsphase befinde. Pädagogen beider Schulen seien derzeit mit der Ausarbeitung beschäftigt, meinte der Landrat und wies Vermutungen, die IGS werde nicht angemessen beteiligt, energisch zurück. "Ich stehe dafür, dass das umgesetzt wird". Es habe bereits mehrere Workshops gegeben und die Schulen anschließend um Rückmeldung gebeten, die allerdings bisher nur vom Gymnasium vorliege. Er sei zudem fest davon überzeugt, dass die Zahl der höheren Bildungsabschlüsse durch die Zusammenarbeit beider Schulen erheblich ansteigen werde. Sandmann-Steinkamp kritisierte dagegen das Fehlen eines Konzepts und meinte: "Wir sollten mit unseren Kindern keine Experimente machen."

Informationsveranstaltung in Bramsche

Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann regte eine Informationsveranstaltung mit Vertretern von Landkreis und Schulen in Bramsche an, um den Kooperationsvertrag näher zu erläutern. Zunächst war geplant, den Schulausschuss des Bramscher Rates zu informieren, das soll jetzt aber zeitnah auf einer breiteren Basis stattfinden.

Kreisrat Selle wies abschließend darauf hin, dass in einer Oberstufe "die Heterogenität der Leistungen" ohnehin nicht mehr gegeben sei. Außerdem müssten sich die Eltern fragen, ob "wir Jugendlichen nicht auch gewisse Brüche auf dem Weg ins Leben zumuten können".

