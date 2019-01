Bramsche. In der Reihe Bramsche einst und jetzt beleuchten wir die Entwicklung der Hasestadt. Heute geht es um das Ehrenmal auf dem Bramscher Berg, das an dunkle Zeiten erinnert

Im Jahr 1934 wurde das auf dem Bramscher Berg gebaute Ehrenmal zur Erinnerung an die Gefallenen des ersten Weltkrieges von 1914/18 "unter großer Beteiligung der Bramscher Vereine und der Bevölkerung eingeweiht," wie Alfred Gottlieb in seinem Buch "Bramsche zwischen Vergangenheit und Moderne" festhielt. Das Foto aus diesem Buch belegt das. Es war eines der ersten Projekte der Nationalsozialisten in Bramsche. In den Jahren danach "waren da dauernd Aufmärsche der Nazis," erinnert sich Heinz Aulfes, der die 30er Jahre als Kind in Bramsche erlebte.

Schwert verschwunden

Die Spitze des Ehrenmals zierte damals noch ein Schwert. Das sei nach Kriegsende von den Engländern abmontiert und niemals ersetzt worden, so Aulfes. Schon damals sei der Sockel des Ehrenmals ein Speicher zur Wasserversorgung Bramsches gewesen.

Umstritten

Wegen seiner Entstehung in der Nazizeit war das Ehrenmal in Bramsche umstritten. Das zeigte sich im Jahr 2010, als der Stadtrat nach langer kontroverser Debatte, die auch in der Öffentlichkeit leidenschaftlich geführt wurde, entschied, das Bauwerk in mehreren Schritten zu sanieren. Nicht weniger hätten es lieber gesehen, wenn das Nazi-Bauwerk abgerissen worden wäre.





Am Ende setzten sich jene durch, die argumentierten, das Ehrenmal sei eine zeitgeschichtlich bedeutsame Sehenswürdigkeit, die es zu erhalten gelte. Mit großem Aufwand wurde das marode Gebäude saniert. Auch der Turm ist wieder begehbar, den Schlüssel dazu gibt es gegen ein Pfand bei der Stadtmarketing GmbH oder im Tuchmacher-Museum.





Von der Aussichtsplattform oben auf dem Turm hat der Besucher einen wunderschönen Blick über Bramsche. Deutlich wird auch,dass das Ehrenmal mit dem umgebenden Park heute eine grüne Insel im Häusermeer des Bramscher Berges ist. 1934 stand das Ehrenmal noch einsam in unbebauter Landschaft.

Zum eigentlichen Zweck, dem Gedenken an die Gefallenen inzwischen zweier Weltkriege, versammeln sich dort am Volkstrauertag nur noch wenige Kommunalpolitiker und Vereinsvertreter.