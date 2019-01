Bramsche. Die Taubenzucht war einst ein beliebtes Hobby. Inzwischen haben viele Vereine Nachwuchssorgen. Das ist auch in Bramsche nicht anders. Deshalb freut es Peter Scholz besonders, dass er seinen achtjährigen Enkel Dennis für die Taubenzucht begeistern konnte. Der hat inzwischen sogar einige Preise abgeräumt.

Als Dennis den weißen Vogel mit beiden Händen fest, aber liebevoll in den Händen hält, lächelt er übers ganze Gesicht: "Die weißen Tauben sind seine Lieblingstiere", weiß sein Großvater Peter Scholz. Im Garten seines Hauses in der Bramscher Gartenstadt hat er zwei Taubenschläge, in denen insgesamt 58 Vögel untergebracht sind. "Im Sommer, wenn die Jungtiere geschlüpft sind, sind es natürlich mehr", erklärt Scholz. Genau das ist es auch, was den Enkel am meisten fasziniert: "Die Jungtiere aufwachsen zu sehen, sie zu streicheln, das findet er einfach schön."

Taubenzucht als Hobby der Bergmänner Bereits im 19. Jahrhundert wurden Brieftauben gezüchtet, um etwa für das Militär möglichst schnell Botschaften zu übermitteln. Später wurde die Brieftaubenzucht ein beliebtes Hobby unter Bergleuten, weil sie lieber in den Himmel als in die Dunkelheit gucken wollten. Den Höhepunkt seiner Beliebtheit erreicht die Brieftaubenzucht Mitte der 1960er-Jahre. Damals hatte der 1884 gegründete Verband Deutscher Brieftaubenzüchter mehr als 100.000 Mitglieder. 2005 waren es noch etwas mehr als die Hälfte. Inzwischen dürften es noch deutlich weniger geworden sein. Die Branche hat deutschlandweit große Nachwuchssorgen.

Inzwischen hat Dennis, der die zweite Klasse der Grundschule im Sande besucht, sogar einige Preise mit seinem Hobby eingeheimst. So machte er bei der Verbandsjugendmeisterschaft auf Verbandsebene den sechsten Platz. Im Regionalverband Osnabrück ging sogar der erste Platz an den achtjährigen Bramscher.



"Angefangen hat es damit, dass Dennis mich begleitet und zugesehen hat, wie ich die Tauben gefüttert habe", erinnert sich Peter Scholz. So wuchs bei dem Jungen das Interesse an den Tieren. Doch erst mit sieben Jahren dürfen kleine Taubenzüchter selbst an Wettbewerben und Ausstellungen teilnehmen. Dennis wird dann von seinem Großvater begleitet.

Das gemeinsame Hobby schweißt die beiden zusammen. Und auch der nächste Taubenzüchter steht schon in den Startlöchern. Dennis' kleiner Bruder Dominik hat ebenfalls Interesse an den Tieren und möchte in Zukunft auch gemeinsam mit Opa und Bruder Preise abräumen, wie er erzählt. Er muss allerdings noch zwei Jahre warten, bis er teilnehmen darf.

"Bei meinen Enkeln habe ich geschafft, was ich bei meinem Sohn nicht geschafft habe", sagt Peter Scholz und lacht. Das Hobby habe nämlich eine Generation übersprungen. Sein Sohn halte zwar auch Vögel, habe sich jedoch nie für Tauben interessiert.

Seit 50 Jahren Taubenzüchter

Scholz selbst, der zum Taubenzuchtverein Kehre Wieder gehört und Geschäftsführer der Reisevereinigung Bramsche ist, betreibt sein Hobby seit mehr als 50 Jahren mit Leidenschaft. "Die Taubenzucht ist zwar aufwendig, aber es macht auch sehr viel Spaß, die Tiere aufzuziehen, sich um sie zu kümmern und zu sehen, zu welchen Leistungen sie fähig sind", erklärt der Senior die Faszination. Denn bei ihren Reisen finden Brieftauben aus bis zu 600 Kilometern Entfernung wieder nach Hause zurück.

Peter Scholz hat sich die Taubenzucht bei einem Nachbarn seiner Eltern abgeguckt. Seither lässt ihn sein Hobby nicht mehr los. Das hat auch seine Ehefrau schon früh zu spüren bekommen: "Als wir unsere Verlobung gefeiert haben, war ein Flugtag. Der Empfang war jedoch bei meinen Schwiegereltern. Da musste ich zwischendurch nach Hause fahren und gucken, ob schon eine meiner Tauben zurückgekehrt ist", erinnert sich Peter Scholz und lacht.

Ans Aufhören denkt der Bramscher noch nicht. Er freut sich auf die nächste Flugsaison mit Enkel Dennis.