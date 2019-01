Sögeln. Im 30. Jahr seines Bestehens hat der Heimatverein Sögeln die Schallmauer von 100 Mitgliedern durchbrochen, sucht aber weiter vor allem jüngere Mitstreiter.

Für den 21. September 2019 ist eine große Feier mit plattdeutscher Livemusik geplant. Die Veranstaltung sei ausdrücklich nicht nur für Mitgliede,r erklärte der neue Vorsitzende Eckhard von Bock und appellierte an die 33 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung, ebenso bei Freunden und Bekannten dafür zu werben wie in den Familien. Der zweite Appell an die Mitglieder betraf den Wunsch nach plattdeutscher Sprachförderung in Kindergärten. Hier werden vier Mitglieder gesucht, die einmal pro Woche in die Kita gehen, um schon Kindern die norddeutsche Mundart näher zu bringen und so das Platt vor dem Untergang zu bewahren.

Heimatvereine kämpfen in vielen Gemeinden und Ortsteilen mit einem verstaubten Image, doch was der Heimatverein Sögeln seinen Mitgliedern nach seiner Jahreshauptversammlung präsentierte, war thematisch voll auf der Höhe der Zeit und sorgte anschließend für eine spontane politische Diskussion. Prof. Klaus Mueller hatte einen Vortrag über die „Plaggenwirtschaft“ gehalten. „Sich abplacken“ oder „Plackerei“ sind Begriffe, die jedermann noch geläufig sind. Dass sie wie „Esch“ aus der 1000-jährigen norddeutschen Tradition der Plaggenwirtschaft in unseren Breiten entstanden sind, sei dagegen kaum bekannt, so Mueller.

Plaggen bestehen aus der oberen Schicht der Vegetation und Wurzeln, also so etwas wie mittelalterlicher „Rollrasen“ in etwa 30 mal 30 große Stücken. Die dienten als Streu in den Ställen. Mit Tierexkrementen vollgesogen, wurden die Plaggen dann auf die sandigen Böden aufgebracht und steigerten die Erträge dort bis auf das Dreifache. Eine weitere Folge war jedoch eine Verödung an anderer Stelle. Um einen Hektar Ackerfläche mit Plaggen zu versorgen, benötigten die Landwirte fünf- bis zehnmal soviel Fläche, um die Plaggen abzustechen, eine „extrem harte Arbeit“, so Mueller, mit gravierenden Folgen.

Verwüstung weiter Landstriche

Er zitierte aus einem Reisebericht, der zwischen 1650 und 1700 entstanden sein soll. Darin hieß es über die Landschaft zwischen Münster und Bremen: „Weg, weg, weg, wer hier nicht bleiben muss.“ Das wiederholte Abstechen der Plaggen hatte offenbar zu einer Verwüstung weiter Landstriche geführt, wo sich durch den Wind sogar Wanderdünen gebildet hatten. „Das hat zu einer Umgestaltung der Landschaft geführt, wie man es sich heute kaum mehr vorstellen kann“, berichtete Mueller. Dennoch war die Plaggenwirtschaft offenbar sehr erfolgreich und half, die Ernährung der stark wachsenden Bevölkerung zu sichern. Im Zeitraum zwischen den Jahren 900 und 1300 stieg die Zahl der Menschen in Europa von 30 auf 73 Millionen.

Die mit Dung getränkten Plaggen schützten zudem vor Missernten. Im Laufe der Jahre wurden dadurch zudem Bodenunebenheiten abgedeckt und auf dem sandigen Untergrund bildete sich eine humushaltige Aufbauschicht von 60 bis 120 Zentimeter Stärke. Die konservierte zudem darunter liegende archäologische Schätze. Ohne die Plaggenwirtschaft, ist Mueller sicher, wären die wertvollen Funde im Varusschlacht-Museum in Kalkriese nicht möglich gewesen.

Mit Sorge betrachtet Mueller die zunehmende Versiegelung auch ländlicher Flächen, denen Felder zum Opfer fielen, die 1000 Jahre lang nach den Regeln der Plaggenwirtschaft beackert wurden. Mit der industriellen Nutzung des Haber-Bosch-Verfahrens zu Beginn des 20. Jahrhunderts löste der Kunstdünger schließlich die Plaggenwirtschaft ab. Mueller setzt sich für ein Zentrum für Plaggenwirtschaft an der Lechtinger Mühle ein, in deren Umkreis Feldränder, sogenannte Eschkanten, Niveau-Unterschiede und Regulierungen im Landschaftsbild noch heute deutlich sichtbar sind. Da die rund 1000 Jahre währende Plaggenwirtschaft nicht nur positive Effekte hervorgerufen habe, betrachtet Mueller aktuelle Diskussionen um Veränderung der Kulturlandschaften „eher gelassen.“