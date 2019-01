Bramsche. Die Augen der Standort-Verantwortlichen und Beschäftigten des Kabelherstellers Nexans in Bramsche werden am Donnerstag nach Paris gerichtet sein. Dort soll es an jenem Tag offenbar Aussagen der Konzernspitze zur künftigen Aufstellung und Struktur des Unternehmens geben.

Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten in der Region Hannover hervor, in denen über einen Jobabbau im ohnehin schon von Kurzarbeit betroffenen Werk in der Landeshauptstadt spekuliert wird.

„Nexans in Bramsche steht offenbar nicht im Fokus“, erklärte unterdessen ein regionaler Gewerkschaftssprecher der IG Metall auf Nachfrage unserer Redaktion und mit Blick auf mögliche Einschnitte. Der örtliche Betriebsratsvorsitzende war hingegen nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Im Betrieb am Mittellandkanal sind aktuell rund 130 Menschen beschäftigt.

Aus den Reihen der Bramscher Standort-Verantwortlichen wurde auf die offizielle Unterrichtung der Anteilseigner und des Europa-Betriebsrates des Konzerns übermorgen in Paris verwiesen. Näher wollte sich niemand zur Sache äußern. Der Kabelhersteller Nexans beschäftigt weltweit mehr als 25000 Menschen. In Deutschland gibt es unter anderem Standorte in Hannover (allein 500 Beschäftigte), Nürnberg, Neunburg vorm Wald (Bayern), bei Mönchengladbach und am Bramscher Hafen.

Beobachter gehen davon aus, dass die Topmanager von Nexans mit Hilfe von einschneidenden Reformmaßnahmen nachhaltig Kosten senken und die Erträge steigern wollen. Im Jahr 2017 war der Umsatz des Konzerns mit insgesamt 6,4 Milliarden beziffert worden.