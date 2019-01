Ueffeln. Am Montag, 21. Januar 2019, sollte einer Ankündigung zufolge eigentlich die Ortsdurchfahrt Ueffeln halbseitig gesperrt werden. Doch das war (noch) nicht der Fall – vermutlich wegen des Frostes.

Grund für die halbseitige Sperrung soll eine Kanalsanierung sein. Dafür werde die Dorfstraße/B 218 in Ueffeln vom 21. bis 30. Januar 2019 halbseitig gesperrt. Der Verkehr solle durch eine Ampel geregelt werden, hieß es in einer Mitteilung.

Am Montag tat sich allerdings noch nichts, wahrscheinlich wegen der niedrigen Temperaturen. Wann die Arbeiten nun beginnen sollen, blieb unklar. Nicht aber, warum sie überhaupt nötig sind – nur wenige Monate nach der aufwendigen Sanierung der im Jahr 2018. Hätte die Kanalsanierung in diesem Zuge nicht gleich mit erledigt werden können? "Ja, und das war auch ursprünglich so geplant", sagt dazu der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Osnabrück, Cord Lüesse. Allerdings habe die beauftragte Firma damals das notwendige Material nicht beschaffen können. "Deshalb muss das jetzt noch nachgeholt werden", so Lüesse.

Der Behördenleiter betont allerdings, "dass wir jetzt nicht noch einmal die Straße aufreißen müssen, die wir gerade erst erneuert haben." Die Kanalsanierung werde mit der sogenannten "Inliner-Methode" erfolgen. "Dafür braucht nicht gegraben zu werden", so Lüesse. Die Arbeiten würden durch die vorhandenen Kanalschächte vorgenommen.