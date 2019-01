pm Bramsche. Im Testspiel gegen die Eickener Spielvereinigung konnten die Verbandsliga-Handballer des TuS Bramsche trotz einer 30:33-Niederlage überzeugen.

Gegen den Vierten der Landesliga Weser-Ems starteten die Hasestädter aggressiv in der Abwehr und mit guten Bällen nach vorn. Die Spielvereinigung hielt dagegen und es entwickelte sich ein ansehnliches Spiel. Zur Halbzeit stand es 13:13.

Trainer ist guter Dinge

Bramsche wirkte gegenüber den Eindrücken der zurückliegenden Pflichtspiele verbessert und blieb auch nach Wiederanpfiff stabil, sodass es nach 40 Minuten 20:17 hieß. TuS-Trainer Kai Golchert zeigte sich mit der Vorstellung zufrieden: „Wenn wir diese Leistung gegen Wilhelmshaven bestätigen, bin ich guter Dinge.“

Die letzten 20 Minuten verwendete der neue Spielertrainer, um viel durchzuwechseln und einiges auszuprobieren. Der Spielfluss ging dadurch etwas verloren. Eicken nutzte dies, um sich heranzuarbeiten und schließlich die Führung zu übernehmen. Am Ende hieß es 30:33 für die Gäste. Golchert resümierte: „Das Ergebnis in einem solchen Testspiel ist nebensächlich. Spielerisch war das ein klarer Schritt in die richtige Richtung.“

Marcel Golchert wieder fit

Für gute Laune beim Übungsleiter sorgten auch zwei Personalien am Rand der Partie. So wird der seit Längerem verletzte Kreisläufer Marcel Golchert am nächsten Wochenende endlich wieder zur Verfügung stehen. Zudem erhält Kai Golcherts Trainerteam ab sofort Unterstützung von Ralph Schürmann. Das Bramscher Handball-Urgestein kennt den Verein in- und auswendig. Entsprechend erfreut zeigt sich Golchert: „Aufgrund seiner Erfahrung bin ich sehr froh darüber, dass Ralph uns beim Training unterstützt. Er ist eine echte Identifikationsfigur.“