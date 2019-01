Bramsche. Beim Osnabrücker TB konnten die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche einen überzeugenden Derbysieg landen. Die Ademax Red Devils spielten eine furiose zweite Halbzeit und bauten ihre Tabellenführung dank des 95:63-Erfolgs weiter aus.

In der mit zahlreichen Red-Devils-Fans besetzten OTB-Halle kam der Spitzenreiter pomadig aus den Startlöchern. Überhastete Aktionen des TuS, etliche Fehler und schlechte Verteidigung der Bramscher nutzten die Osnabrücker, um zwischenzeitlich bis auf sechs Zähler davonzuziehen. Am Ende des ersten Viertels führte der OTB mit 25:24.

TuS nimmt Fahrt auf

Da Bramsche in der Folge jedoch das Tempo erhöhte, bekamen die Hausherren Probleme. Der TuS suchte konsequent den Weg zum Korb und auch aus der Distanz fielen mehr Würfe, als noch in den ersten zehn Minuten. Folgerichtig übernahmen die „Roten Teufel“ die Führung und gingen mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung (42:35) in die Halbzeitpause.

Das dritte Viertel brachte aus TuS-Sicht dann die Vorentscheidung. Zahlreiche Ballgewinne und eine aggressive Defensivvorstellung ließen den Vorsprung schnell anwachsen. Vor allem Jan Philipp Seitz zeigte gegen Osnabrücks Topscorer Denzel Brito eine hervorragende Defensivleistung. Seitz zwang Brito fast ausschließlich zu schweren Würfen und verhinderte so, dass der US-Amerikaner dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte.

Effektiv und spektakulär

Bramsche agierte in dieser Phase nicht nur effektiv, sondern, zur Freude der mitgereisten Anhänger, auch spektakulär. Zum Viertelende führten die Senger-Schützlinge mit 78:48. Am zehnten Saisonsieg brauchte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr zweifeln.

Da die Gäste auch im Abschlussviertel aufs Tempo drückten, konnte Osnabrück den Rückstand nicht mehr verringern. Nach 40 unterhaltsamen Spielminuten stand ein verdienter und überzeugender 95:63-Erfolg der Red Devils auf der Anzeigetafel.

Senger ist sehr zufrieden

„Was wir im dritten Viertel gezeigt haben, war sensationell. Insbesondere in der Verteidigung hat sich unsere Mannschaft stark präsentiert, da war für den Gastgeber nicht mehr viel zu holen“, freute sich TuS-Headcoach Roland Senger über den ungefährdeten Erfolg bei seinem Ex-Verein.

Am Ende durfte sich Bramsche nicht nur über den souveränen Derbysieg freuen. Dank Schützenschilfe des Bürgerfelder TB konnten die Red Devils ihre Tabellenführung ausbauen. Wolfenbüttel verlor beim BTB mit 63:68 und hat jetzt, wie Quakenbrück, eine Bilanz von sieben Siegen und drei Niederlagen. Der TuS hat zehn seiner elf bisherigen Spiele gewonnen.

Für den TuS Bramsche spielten: Cameron Coleman 35 Punkte/2 Dreier, Sasa Cuic 19, Lukas Kleyböcker 13/3, Jan Philipp Seitz 8, Marko Primorac 5/1, Naim Noureddin 5/1, Daniel Meyer 4/1, Heiner Fährrolfes 4, Blanchard Obiango 2.