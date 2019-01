Bramsche. Für die Kinder der St. Martinus Kindertagesstätte an der Lindenstraße ist es eine spannende Woche, obwohl der Anlass eigentlich eher ein trauriger ist. Seit Montag früh werden auf dem Spielplatz 18 große Eschen gefällt.

In respektvoller Entfernung hinter dem Zaun und mit platt gedrückter Nase an der Fensterscheibe verfolgen die Mädchen und Jungen der katholischen Kita an der Lindenstraße gespannt, wie ein Ast nach dem anderen fällt. Seit dem frühen Morgen des 21. Januars 2019 rücken Mitarbeiter eines GaLa-Bau-Unternehmens einem großen Hubsteiger den bis zu 30 Meter hohen Bäumen zu Leibe. Stück für Stück von oben nach unten werden die Äste abgesägt. Würden die von dem Schlauchpilz Hymenosciphus pseudoalbidus, auch "Falsches weißes Stengelbecherchen" befallenen Bäume am Stück gefällt, könnte das möglicherweise größere Schäden auf dem Gelände anrichten.









Bis alles weg- und aufgeräumt ist, werden die Arbeiter rund eine Woche zu tun haben. Während dieser Zeit darf der Spielplatz nicht benutzt werden. Eltern werden im gesamten Gebäude durch Aushänge darauf hingewiesen, dass sie während der Arbeiten die Kinder immer durch den Haupteingang bringen und auch wieder abholen müssen. Alles andere sei ein zu großes Risiko, sagt Monika Kramer, die Leiterin des an die Kita angeschlossenen Familienzentrums.

Der für das "Eschensterben" verantwortliche Schlauchpilz breitet sich in Deutschland seit zehn Jahren rasant aus und hat in der Region Bramsche unter anderem in Achmer ganze Bestände befallen. Auf 1,5 Hektar mussten hier die Bäume gefällt werden. In der Stadt selbst erwischte es unter anderem die Eschen an der Meyerhofschule.