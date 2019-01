Ueffeln. Zu einem Neujahrsempfang hatte die Kirchengemeinde St. Marien Ueffeln am Sonntag nach dem Gottesdienst eingeladen.

Bei verschiedenen Getränken und süßem Kleingebäck kamen die Gäste des Neujahrsempfangs im Gemeindehaus zusammen. Nach einer Begrüßung durch Pastorin Damaris Grimmsmann übernahm es in diesem Jahr Denis Fürst als Kirchenvorstandsmitglied, auf das abgelaufene Jahr aus Sicht der Gemeinde zurückzublicken. Er rief hierbei unter anderem den Lebendigen Adventskalender, das erstmalig von den Jugendlichen aufgeführte Krippenspiel, die Sommerfreizeit in Norwegen, die gut besuchten Frauenstunden oder die Lebendigkeit der Knirps-Kirche in Erinnerung.

Auch seine Dankbarkeit für die Außengruppe der Kindertagesstätte und den anstehenden Ausbau der Kita brachte Fürst zum Ausdruck. Ferner waren Kirchenvorstand und Kirchengemeinde beim Weihnachtsmarkt, bei den Besuchsdiensten, dem Freibadgottesdienst und dem Aktionstag für den Friedhof aktiv. „Der Kirchenvorstand möchte den Friedhof unbedingt behalten“, stellte Fürst nochmals klar und wies darauf hin, dass das freiwillige Kirchgeld für die notwendig gewordene Renovierung der Kapelle gedacht ist.

Appell des Ortsbürgermeisters

Bezogen auf „unser Kirchdorf“ verzeichnete Ortsbürgermeister Wilhelm Clausing ein gemeinsames Gestalten durch Jung und Alt. Die „sehr gute Mitarbeit und Bereitschaft zum Gestalten des unmittelbaren Lebensraumes“ sei anhand der „vielen guten Beschlüsse, die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben“ zu erkennen. „Wir haben beim Freibad gezeigt, was Bürgerwille ist“, meinte Clausing im Hinblick auf diese „Einrichtung, die von den Bürgern getragen wird“. „Gemeinsamkeit bringt uns weiter und jeder sollte sich da einbringen, wo er kann“, lautete Clausings abschließender Appell.

„Balkum ist die kleinste Gemeinde, deshalb das kürzeste Wort“, mit diesem Satz begann Ortsvorsteher Gert Borcherding den letzten Redebeitrag des Neujahrsempfangs. Auch ihn hatte die jetzt sichergestellte Freibadsanierung gefreut. Nicht verstanden hätte er jedoch die ablehnende Haltung der Stadt Bramsche bei der Sanierung der Friedhofskapelle, da „dies eine kommunale Aufgabe ist“.

Bereits im Gottesdienst vor dem Neujahrsempfang war Pfarrsekretärin Christiane Dockemeyer verabschiedet und ihre Nachfolgerin Anke Marks eingeführt worden. Fast acht Jahre lang war Dockemeyer in dieser Tätigkeit mit der Kirchengemeinde verbunden. Nun wird sie wieder an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz als Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter Osnabrück zurückkehren. „Es war eine Superstelle hier und es hat ganz viel Spaß gemacht“, fasste Dockemeyer ihre Zeit in St. Marien zusammen.