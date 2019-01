Ueffeln. Zum Ehrenortsbrandmeister ist Hanfried Wessling bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ueffeln Balkum ernannt worden.

„Eine besondere Würdigung, die in der Stadt Bramsche erst zum vierten Mal verliehen wird“, betonte Bramsches Stadtbrandmeister Amin Schnieder, der diese Ehrung stellvertretend für Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann übernahm. „Schließlich muss man, um diesen Titel verliehen zu bekommen, mindestens zwei Amtsperioden, also 12 Jahre als Ortsbrandmeister tätig sein“, erklärte Schnieder den Mitgliedern und Gästen.

Der Stadtbrandmeister blickte zunächst auch auf das abgelaufene Jahr zurück. Er wies auf die Probleme mit der Löschwasserversorgung hin, über den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Engter und die insgesamt rund 400 Einsätze der acht Bramscher Ortswehren und nahm auch Stellung zu der Kritik aus der Ueffelner Wehr, dass es im vergangenen Jahr Probleme mit der Alarmierung gab: Bei einem Brand in Achmer beispielsweise seien auch die Feuerwehren Hesepe und Neuenkirchen/Bramsche verständigt worden, nicht aber die Ortswehr Ueffeln-Balkum. „Es ist mittlerweile so, dass bei einem Schadensereignis die Feuerwehren in der Leitstelle 'geroutet' werden. Sprich: Welche Wehr ist am nächsten dran, welche Wehren werden zur Unterstützung mitalarmiert. Da gab es im vergangenen Jahr einige Probleme, wir sind aber daran, diese zu beheben“, versprach Schnieder den Kameraden.

Mit seinem Jahresbericht verdeutlichte Ortsbrandmeister Julian Tiemeyer die Wichtigkeit einer gut ausgebildeten Wehr. „Insgesamt wurden die 36 aktiven Mitglieder der Wehr, darunter vier Frauen, zu 23 Einsätzen alarmiert. Neben 13 Einsätzen im Bereich Technische Hilfe fielen auch zehn Brandeinsätze an. Des Weiteren nahmen wir an drei Übungen teil“, so Tiemeyer. So leisteten die ehrenamtlichen Brandschützer insgesamt 3325,25 Stunden Dienst zum Wohle der Allgemeinheit, davon 826,5 Stunden während der vielen Einsätze. Mit zu den Einsätzen zählte auch der Großeinsatz beim Moorbrand in Meppen.

Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen

Nach erfolgreichem Abschluss der Truppmann Teil 1-Ausbildung konnte Tiemeyer das neue Mitglied Frederic Hoppe zum Feuerwehrmann ernennen. Michelle Minnig, Marcel Wächter und Kai Wessling wurden von Tiemeyer in den Dienstgrad Oberfeuerwehrfrau/-mann befördert. Jannis Klarmann und Marc Wessling wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Aus den Händen von Stadtbrandmeister Amin Schnieder erhielt Michael Vogeding die Beförderungsurkunde zum Löschmeister, nachdem er im vergangenen Jahr eine Zweiwöchige Fortbildung zum Gruppenführer an der Feuerwehrschule in Loy absolvierte. Zum Oberlöschmeister konnte Schnieder Raphael Krüger und zum Hauptlöschmeister den stellvertretenden Ortsbrandmeister Ralf Klarmann befördern. Den Abschluss im Beförderungsreigen bildete die Auszeichnung von Julian Tiemeyer zum Oberbrandmeister durch Schnieder und den stellvertretenden Ortsbrandmeister Ralf Klarmann.

Der Titel Feuerwehrmann/-frau des Jahres 2018 ging an an Rita Szentiks. „Rita hat als einziges Mitglied unserer Wehr im vergangenen Jahr an allen 21 Dienstabenden teilgenommen und damit insgesamt 54 Stunden Ausbildungsdienst wahrgenommen“, so Klarmann.