Bramsche. Mehrere Einbrüche sind der Polizei Bramsche am Wochenende gemeldet worden.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge öffneten unbekannte Täter im Neubaugebiet Stapelberger Weg in der Straße Am Kumpf mehrere Baucontainer, wurden aber offensichtlich bei ihrem Vorhaben gestört und verließen die Tatorte ohne Beute.

Am Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter zwischen 13.15 Uhr und 16.45 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Unterm Gehn in Ueffeln ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In Tatortnähe wurde nach Zeugenangaben ein goldfarbener SUV mit ausländischem Kennzeichen gesehen. Ob die Täter dieses Fahrzeug nutzten, könnten weitere Zeugenhinweise klären.

Anrufe dazu werden beim Polizeikommissariat Bramsche unter Tel. 05461/915300 entgegengenommen.