Bramsche. Pünktlich zum Märchenabend „Wenn die ersten Fröste knistern“ in der Lappenstuhler Thomaskapelle ist das Thermometer am Freitagabend unter null Grad gerutscht. Erzählerin Ute Link wurde von Marie Pieck an der Harfe begleitet.

Die Thomaskapelle war nahezu voll besetzt. Nach der guten Resonanz im Vorjahr hatten St. Johannis-Kirchenvorstand und Ortsrat Lappenstuhl erneut zu einem Märchenabend mit Musik eingeladen. Herausgekommen ist eine bunte Mischung an Märchen, Gedichten und Texten abwechselnd von sphärischen Klängen bis hin zu spanischer Tanzmusik auf der irischen Harfe, deren Klang ideal mit der kleinen Holzkapelle harmoniert.

Die Märchen weckten vor allem bei dem vorwiegend älteren Publikum Erinnerungen und Sehnsüchte nach einer vermeintlich heilen Welt. Die Harfe hatte aber auch Sebastian angelockt. Mit Anfang 30 ist er eher ein Junior unter den Zuhörern. Gelb getönte Brille, modisch frisiert tritt er ausgesprochen hip auf. Er ist Jugendbetreuer beim DLRG. Nach eigenem Bekunden ist er über Historie-basierte Computerspiele zur klassischen Musik gekommen. „Natürlich waren das keine Ballerspiele“, sagte er und räumt gleich mit einem weiteren Vorurteil auf: Der Mann ist der lebende Beweis, dass Märchen nicht nur etwas für Kinder oder alte Leute sind. Schnell gerät er in der Pause mit Ute Link ins Fachsimpeln und diskutiert mit ihr über die Analogie des von ihr präsentierten russischen Märchens „Väterchen Frost“ mit „Goldmarie und Pechmarie“.

Auswendig und klar artikuliert

Von der ersten Zeile an hat Link die Zuhörer im Griff. „Der See hat eine Haut bekommen“ zitiert sie Christian Morgenstern klar artikuliert und in der für Märchen typischen Diktion, wie man sie auch aus Verfilmungen von Astrid-Lindgren-Geschichten kennt. Link lebt Märchen. Die ehemalige Lehrerin hat sich eine kindliche Vorliebe für diese literarische Form bewahrt und sie später an der Akademie Stapelfeld mit Kursen der Europäischen Märchengesellschaft weiter kultiviert. Ihr Repertoire reicht über verschiedene Länderzyklen, Genres oder Themen hinweg. Wieviel es sind, kann sie ad hoc gar nicht sagen, aber es dürften eine Menge sein. Und während andere als Einschlafhilfe lesen, zitiert sie sich einfach Texte aus ihrem Fundus. Damit hält sie sich zugleich fit. Denn Ablesen kommt für sie nicht infrage. Sie trägt ihre Texte auswendig vor. Nur einmal braucht sie einen Wimpernschlag, um den Einstieg in die Geschichte zu finden, danach reiht sie Zeile an Zeile, arbeitet kleine Widersprüche und Absurditäten fein heraus und entführt die Besucher in eine andere Welt.

Als das Programm nach zwei Stunden eigentlich zu Ende geht, will das Publikum sie kaum von der Bühne lassen. Nach Zugabe-Rufen gibt es einen kleinen humoristischen Nachschlag, bevor Pastor Andreas Siemens nach einer kurzen Andacht, dem „Vater unser“ und „Weißt Du wieviel Sternlein stehen“ eine sichere Heimkehr durch die klirrend kalte Nacht wünscht.