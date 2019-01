Bramsche. Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Der Neubau der Kindertagesstätte St. Martin entsteht am Penter Weg. Zusätzlich ist auf dem Areal neben dem Möbelhaus Hardeck eine mehrgeschossige Wohnbebauung vorgesehen.

"Ich bin fast ein bisschen euphorisch. Mir macht das richtig Spaß" freute sich Hartmut Greife bei der Vorstellung des Konzeptes im Rathaus. Mit theoretisch 60 bis 70 Wohneinheiten in dem neuen Areal und den Plänen für rund 100 Wohnungen an der Breslauer Straße "machen wir einen großen Schritt in die richtige Richtung", unterstrich der Leitender Baudirektor.

Suche seit 2017

Bereits seit 2017 hatten Stadt und Kirchenkreisals Träger der Kita St. Martin nach einen geeigneten Gelände für den Neubau der Kindertagesstätte gesucht, die bisher "im Schaffen des Kirchturms" (Superintendent Hans Hentschel) angesiedelt ist. Das Gebäude an der Großen Straße hat auf Dauer größeren Sanierungsbedarf, ein Ausbau der Einrichtung ist an dieser Stelle kaum realisierbar.









Mehrere Standorte standen zur Debatte, als besonders attraktiv erwies sich schließlich das Gelände am Penter Weg, wo eine Kita mit bis zu vier Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen entstehen soll. Stadt und Eigentümer wurden sich nach längeren Verhandlungen einig. Die Stadt wird am Penter Weg 1,3 Hektar Land erwerben. Rund 4200 Quadratmeter sind für die Kita vorgesehen, auf weiteren 5600 Quadratmeter könnten in bis zu dreigeschossiger Bebauung Wohnungen entstehen. "Ich sehe das als einen Meilenstein", sagte Greife, der den Eigentümern für ihr "hohes Maß an sozialer Verantwortung" dankte.

"Step by Step entwickeln"

Der Baudirektor weiter: "Wir werden das jetzt Step by Step entwickeln". Zunächst wird sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag, 22. Januar 2019 mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 168 "Am Papenbruch" , so die offizielle Bezeichnung des Areals, beschäftigen. "Wir sehen die geplanten Maßnahmen als Nachverdichtung an" unterstrich Greife. In der Beschlussvorlage für den Ausschuss heißt es dazu : "Durch die Lage am Innenstadtrand und die unmittelbare Nachbarschaft zum Sondergebiet des Möbelhauses, bietet es sich in diesem Bereich an, eine verdichtete, mehrgeschossige Bebauung ... innenstadtnah und ohne zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen in der freien Landschaft ... zu realisieren." Die Erfahrungen, die die Stadt im Bereich Breslauer Straße machen werde, könnten hier fortgeschrieben werden. Am Penter Weg, soviel steht bereits fest, werde es neben frei finanziertem auch rund 40 Prozent geförderte und somit im Preis gedeckelte Wohnungen geben, ergänzte Greife. "Wir brauchen einen guten Mix, aber das ist kein Hexenwerk." Hentschel lobte dieses Konzept nachdrücklich. "Wir brauchen Wohnraum für Menschen, die sich die ortsübliche Miete nicht leisten können. Danke, dass die sozialpolitische Aspekt berücksichtigt worden ist".

Anzeige Anzeige

2019 das Jahr der Planung

2019 werde das Jahr der Planung sein, steckte Greife anschließend den groben Zeitrahmen ab. Die Bevölkerung solle dabei im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung frühzeitig in die Entwicklung des Konzeptes eingebunden werden. Für die eigentliche Umsetzung denkt man seitens der Verwaltung an einen Architektenwettbewerb. Wenn alles reibungslos verläuft, könne dann 2020 mit dem Bau begonnen werden.

Bis dahin gibt es allerdings noch einige Fragen zu klären. Besonders die verkehrliche Anbindung von Kita und Wohnbebauung. Die Straße Auf dem Damm ist, so Bürgermeister Heiner Pahlmann die verkehrsreichste der Stadt. Das Abbiegen vom Damm auf dem Penter Weg ist für Fahrzeuge, die aus der Gartenstadt kommen, nicht problemlos, gleiches gilt für die Anbindung vom Penter Weg aus in Richtung Innenstadt. Auch Querungen für Fußgänger müssen angelegt werden. "Alles zu lösen", meinte Pahlmann, der sich ebenfalls über das "hoch attraktive Baugebiet" freute.

"Die Marke St. Martin bleibt"

Für den evangelischen Trägerverbund versicherte Hentschel, auch wenn die Nähe zur Martinskirche wegfalle , solle doch die religionspädagogische Arbeit nicht aufgegeben werden. "Wir wollen multikulturell und offen für alle Kinder sein, dennoch aber unser Profil wahren, das für Freiheit und Gewissensbildung und demokratische Grundhaltung steht. Die Marke St.Martin bleibt".

Erster Stadtrat Ulrich Willems unterstrich, am Penter Weg werde eine große Einrichtung entstehen, die von allen Stadtteilen aus gut zu erreichen sei. "Damit sind wir gut aufgestellt". Auch wenn aus den Ortsteilen immer wieder der Ruf besonders nach eigenen Krippen laut werde, "müssen wir doch gesamtstädtisch denken".