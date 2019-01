Hesepe. Seit Freitag, 18. Januar 2019 befindet sich die Kindertagesstätte mit Familienzentrum in Hesepe offiziell in der Trägerschaft des Kirchenkreises Bramsche. Das wurde mit Kindern, Mitarbeiterinnen und Offiziellen aus Stadt und Kirchenkreis gefeiert.

Lange Jahre gehörte Hesepe neben Engter und Ueffeln zu den evangelischen Kitas in Trägerschaft ihrer Kirchengemeinde. In Hesepe änderte sich das jetzt. Die im November verabschiedete langjährige Leiterin der Einrichtung, Sabine Stein, hatte es noch selbst empfohlen, bevor sie nach eine Kontroverse mit der Stadt um die Unterbringung einer Außengruppe das Handtuch warf.

Von dieser Vorgeschichte war am Freitagmorgen aber gar nicht mehr die Rede, als Superintendent Hans Hentschel die Heseper als neues Mitglied begrüßte. Wie es sich für einen Kindergarten gehört standen in seiner Begrüßung allerdings die kleinen Mädchen und Jungen im Mittelpunkt. Mit dem Superintendenten als Konferencier sangen, klatschen und tanzten die Kleinen mit soviel Begeisterung, dass schließlich auch die Großen mitmachten. "Wir sind froh, dass wir Sie als Mitarbeiterinnen jetzt dabeihaben. Jetzt gehören Sie noch ein Stück mehr zu uns", wandte sich Hentschel schließlich an das Kita-Team um die neue Leiterin Mareike Keur. In das "wir" schloss er dabei ausdrücklich die kommissarische pädagogische Geschäftsführerin des Trägerverbundes sowie Sarah Harris und Björn Weinrich ein, die sich um die betriebswirtschaftlichen Dinge kümmern.

Für die Stadt Bramsche hatte Bürgermeister Heiner Pahlmann, der mit dem Fachbereichsleiter Soziales Wolfgang Furche gekommen war, den Kindern als Geschenk ein Kuschelschaf mitgebracht , "die Schwester von Bäärthold", dem Schaf aus dem Tuchmacher-Museum. Bei Superintendent gehört eine kuschelige Handpuppe ohnehin dazu, wenn er eine neue Einrichtung im Trägerverbund begrüßt. Für die kleinen Heseper hatte er ein Schweinchen mitgebracht.