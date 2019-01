Bramsche.. Etwas kürzer als gewohnt fällt 2019 das Bramscher "Kneipenkult(o)urprogramm" aus: Die Stadtmarketing GmbH als Veranstalter bietet aus organisatorischen Gründen nur drei Termine an.

Den Anfang macht inzwischen traditionell die „Happy Jazz Society“, die am Sonntag, 27.Januar, ab 11 Uhr wieder im „Billard Café“ aufspielt. "Was passt besser an den Beginn eines neuen Jahres als lebensbejahende, die Herzen erwärmende Jazzmusik? Auf zum Frühschoppen ‚mit wippenden Füßen," heißt es in der Pressemitteilung des Stadtmarketing.



Handgemachte Musik

Am 23. Februar ab 20 Uhr ist in der „Aquarena“ im HaseBad wegen des großen Erfolges im vergangenen Jahr erneut Gunnar Meemken zu Gast. Auch diesmal hat er mindestens eine weitere Musikerin bzw. einen weiteren Musiker zur Unterstützung dabei. Sein Programm besteht aus Songs, die jeder kennt und liebt sowie eigenwilligen und interessanten Unplugged-Adaptionen von (Rock)-Songs, die man so wohl noch nie gehört hat. Handgemacht und ohne technischen Schnickschnack - ohne Netz und doppelten Boden.





In der „Alten Post“ sind am 30.März ab 20 Uhr ‚Die 2fellosen‘ zu Gast, mit einem bunten Mix aus Musik der 70’er Jahre. Jürgen Koch-Janson und Kurt Sawalie (ein Überbleibsel aus den 70er Jahren, der sich durchaus wie Hannes Wader anhört, und ein erklärter Cat Stevens-Fan) haben zudem humorvolle und manchmal auch kritische Eigenkompositionen im Gepäck. Der Abschluss der kleinen Kneipenkult(o)ur-Reihe 2019 verspricht also handgemachte Musik und gute Laune.