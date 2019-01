Versuchter Einbruch in Bramscher Kfz-Werkstatt CC-Editor öffnen

Bei einem Einbruchsversuch in einen Reifenhandel in Bramsche lösten Unbekannte den Alarm aus und flüchteten anschließend. Symbolfoto: dpa

Bramsche. Am späten Donnerstagabend haben Unbekannte versucht, in eine Kfz-Werkstatt an der Engterstraße einzubrechen. Anwohner sind durch den ausgelösten Alarm darauf aufmerksam geworden.