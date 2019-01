knap Bramsche. Ein Teil der Leichtathletik-Abteilung des TuS Bramsche gehört jetzt zum Leichtathletik Team Osnabrück Nord (LTOS Nord). Sowohl die U-14, U-16 und die U-18-Athleten des TuS machen fortan mit ihren Sportkameraden aus Hollage, Wallenhorst, Lechtingen und Halen gemeinsame Sache.

Das LTOS Nord gibt es seit 2015. Neben dem TSV Wallenhorst, BW Hollage und den Sportfreunden Lechtingen gehört auch der nordrhein-westfälische SC Halen als inoffizielles Kooperationsmitglied zum Verbund. Warum nun auch der TuS-Nachwuchs ein Teil der Trainingsgemeinschaft ist, erklärt die stellvertretende Abteilungsleiterin Frauke Hein: „Da uns leider Trainer im Jugendbereich fehlen, hat sich unsere Abteilung entschlossen, Athleten ab Jahrgang 2006 in den Trainingsbetrieb des Leichtathletik-Teams zu integrieren und dem Zusammenschluss beizutreten. Leistungsstärkere Athleten können nun gemeinsam trainieren und sich in ihren Disziplinen steigern. Ebenfalls wird die Fachkompetenz der Trainer gebündelt und es kann ein zielgerichtetes Training in möglichst allen Disziplinen angeboten werden.“

80 Athleten, sieben Trainer

Trainiert wird dreimal pro Woche. Im Sommer auf dem Gelände des SC Halen und im Winter in Sporthallen in Wallenhorst und Lechtingen. „Für die Zukunft sind auch Trainingstermine in Bramsche angedacht“, erklärt Hein.

Insgesamt gehören rund 80 Athleten zum Zusammenschluss der fünf Vereine. Sieben lizenzierte Trainer leiten die Übungseinheiten und entwickeln individuelle Trainingspläne für den Leistungsstand der Sportler. Gerade bei technischen Disziplinen wie Kugelstoßen, Speer- oder Diskuswurf erhoffen sich die TuS-Verantwortlichen im Training einen Qualitätsgewinn. Aber auch im Sprint, auf Mittel- und Langstrecke sowie bei Weit- und Hochsprung freut sich der TuS auf den Zugewinn an Trainingskompetenz.

Gemeinsame Staffeln möglich

In Sachen Vereinszugehörigkeit bleibt alles beim Alten. „Wer Mitglied im TuS Bramsche ist, kann das Angebot der LTOS Nord automatisch in Anspruch nehmen“, erklärt Frauke Hein.

Neben besseren Trainingsmöglichkeiten biete der Zusammenschluss den TuS-Athleten auch bei Wettkämpfen Vorteile, so Hein. Gemeinsame LTOS-Nord-Staffeln ermöglichen zum Beispiel auch Starts in Wettbewerben, in denen man als einzelner Verein nicht genügend Starter gehabt hätte.

Weitere Infos und Trainingszeiten findet man auf www.ltos-nord.de und www.tus-bramsche.de.