Bramsche. Seit 1982 ist Joachim Jaunich mit der WBK-Kapitalberatung in Bramsche erfolgreich. Nun ist sein Sohn Dennis mit eingestiegen, Seit Jahresbeginn gibt es die Jaunich & Partner GbR.

Dennis Jaunich war 15 Jahre lang bei der Volksbank Bramgau-Wittlage tätig, zuletzt als Filialleiter der Geschäftsstelle Bramsche-Gartenstadt. "Jetzt, mit Mitte 30, habe ich eine neue Herausforderung gesucht," erklärt er. Da lag es nahe, mit dem Vater zusammenzuarbeiten: Joachim Jaunich ist seit 1982 als selbstständiger Finanzberater für die WBK tätig.

"Wachstum bildet Kapital"

Die WBK-Unternehmensgruppe bietet seit 1978 Finanzdienstleistungen an. "Wachstum bildet Kapital" lautet das Firmenmotto hinter der Abkürzung. Es begann mit einem erfolgreichen Sparkonzept, aber mittlerweile biete die WBK alle Finanzdienstleistungen inklusive Baufinanzierung an, sagt Joachim Jaunich. Zu den Partnern gehören unter anderem die Signal Iduna und die Bausparkasse Badenia.

Als gelernter Einzelhandelskaufmann war Joachim Jaunich zur WBK gekommen und "bei Null angefangen", Heute ist er als Verkaufsdirektor für insgesamt 16 000 Kunden im norddeutschen Raum zuständig, die er mit zum größten Teil langjährigen freien Mitarbeitern betreut. Büros gibt es in Bremen,Leer und Diepholz und eben Bramsche.

"Wir haben ein tolles Team" freut sich Joachim Jaunich. Dazu gehört seit Oktober letzten Jahres auch sein Sohn Dennis. In Bramsche hat die GbR zwei Büros: Die Zentrale an der Finkenstraße und das aufwendig renovierte Büro an der Neißestraße 3. "Wir arbeiten Hand in Hand," betont Dennis Jaunich. "Mir macht das immer noch viel Spaß, aber es wird Zeit, an die Zukunft zu denken. Und die Jüngeren können von den Älteren viel lernen," erklärt Joachim Jaunich seinen Wunsch, den Generationenwechsel rechtzeitig zu gestalten und damit seinen Kunden langfristige Sicherheit zu bieten..

Ddie Jaunich & Partner GbR will ihren Expansionskurs fortsetzen und sucht qualifizierte Mitarbeiter für den Außendienst. Interessenten können sich unter der E-Mail Adresse wbkjaunichpartner@gmail.com bewerben