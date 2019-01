Bramsche. An der Kindertagesstätte St. Martinus müsssen ab Montag, 21. Januar 2019,18 große Eschen gefällt werden. Sie sind von einem Pilz befallen, der das sogenannte Eschensterben verursacht.

Verursacher des Eschentriebsterbens ist der Pilz Hymenoscyphus pseudoalbidus,auch "Falsches Weißes Stengelbecherchen" genannt. Seit gut zehn Jahren verbreitet er sich in Deutschland rasant und hat in der Region Bramsche unter anderem in Achmer ganze Bestände befallen. Auf 1,5 Hektar mussten hier die Bäume gefällt werden. In der Stadt selbst erwischte es die Eschen an der Meyerhofschule - und jetzt das Spielplatzwäldchen der katholischen Kita an der Lindenstraße.

Eigentlich sollte nur der Spielplatz neu gestaltet werden, erzählt Marion Riehemann, die Leiterin der Kindertagesstätte. Alte Spielgeräte waren marode und musste ohnehin ersetzt werden, außerdem sollte die Anlage naturnäher gestaltet werden. Eltern und Kindern wurden aufgerufen, eigene Ideen einzubringen, es gab sogar einen Wettbewerb. Anfang Oktober 2018 sollten die Arbeiten beginnen. Aber es sollte anders kommen. Der Sicherheitsbeauftragte des Bistums bemerkte bei seinem Rundgang überdurchschnittlich viel totes Geäst an den Bäumen und auf dem Boden und empfahl, einen Fachmann hinzuzuziehen.Dessen Urteil stand schnell fest: Eschensterben. Der berüchtigte Schlauchpilz hatte die Bäume infiziert. "80 bis 90 Prozent der Eschen werden auf die Dauer sterben", weiß Pfarrer Kotte, zu dessen Gemeinde die Kita gehört. "Uns war auch klar, dass etwas geschehen muss". Abgestorbenes Holz werde leicht vom Borkenkäfer befallen, "und dann sind noch andere Bäume betroffen".

Die Kirchengemeinde suchte den Kontakt zur Stadt. Vertreter der Bauverwaltung schlossen sich er Einschätzung der Fachleute an: Fällen. Ab Montag beginnt eine Fachfirma mit den Fällarbeiten. Anschließend wird wieder aufgeforstet. "Wir haben uns für etwas größere Bäume entschieden", sagt Riedemann. Unter anderen ist an Kastanien, Esskastanien, Buchen, Eichen gedacht. "Alles, was Früchte trägt". Das biete den Kindern viele neue Erfahrungen und zum Basteln seien Eicheln, Kastanien oder Bucheckern ebenfalls gut geeignet.

An die Kita-Eltern hat Riehemann noch eine Bitte. Aus Sicherheitsgründen muss der gesamte Spielplatz für die Dauer der Fällarbeiten gesperrt werden. Die Kinder müssen deshalb durch den Haupteingang gebracht werden. Die Aufforstung soll ebenfalls noch im Winterhalbjahr in Angriff genommen werden. Ein Teil der abgesägten Bäume soll anschließend in das naturnahe Spielplatzkonzept integriert werden. Vielleicht einzelne Stämme als Sitzplatz oder zum Klettern, die Stümpfe als Tischbein. "Wir sehen die Naugestaltung als Prozess, der sich durchaus ein wenig hinziehen kann", versichern Riehemann und Kotte. Es ist auch eine Frage der Finanzen.Für Fällarbeiten und Aufforstung allein sind bereits rund 22 000 Euro einkalkuliert.