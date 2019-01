Engter. Mit der neuen Gestaltung der Bramscher Allee in Engter sind einige Anlieger unzufrieden. Mit ihren Beschwerden hatten sie bei der Stadt Bramsche allerdings keinen Erfolg.

Im vergangenen Jahr war die Bramscher Allee auf einer Länge von rund einem Kilometer ausgebaut und umgestaltet worden. Entlang der Strecke wurde ein Geh- bzw. Geh-/Radweg gebaut. Außerdem wurden im Bereich von seitlichen Einmündungen Fahrbahneinpflasterungen angelegt, zudem nahe des Ortseingangsschildes von der B 218 kommend eine Verengung mit Bodenschwelle errichtet, der komplette Abschnitt ist nun eine Tempo 30-Zone. Hauptmerkmal der neuen „Bramscher Allee“ ist ein neuer Kreisverkehrsplatz mit Mittelinsel und umlaufendem Gehweg in Höhe Kapshügel/Ritterspornweg.

Mit diesen Maßnahmen äußerst unzufrieden sind allerdings einige Anlieger der Bramscher Allee. Von gleich 22 Personen ist ein Brief unterschrieben, mit dem bereits im Dezember 2018 Beschwerde bei der Stadt Bramsche eingereicht wurde. Doch ein Antwortschreiben der Bauverwaltung konnte den Unmut ebensowenig beseitigen wie ein Treffen einiger Anwohner mit Bürgermeister Heiner Pahlmann, dem Städtischen Baudirektor Hartmut Greife und dem Leiter Tiefbau Cornelis van de Water im Rathaus. "Dieses Gespräch ist leider nicht zu unserer Zufriedenheit ausgefallen", teilte im Anschluss Klaus Meyer, Anwohner der Bramscher Allee, mit.

Warum sind die Anlieger so unzufrieden?

In ihrem Schreiben an die Stadt kritisieren die Anlieger den "riesigen Kreisel", der an der Bramscher Allee gebaut wurde. Für Pkw reiche "ein normaler" Kreisel. "Oder ist geplant, 40-Tonner durch unsere Straße rollen zu lassen?", fragen sie. Auch der neue Fußweg steht bei den Anliegern in der Kritik: Dieser sei "ein Witz schlechthin". Er werde mehr von Radfahrern genutzt als von Fußgängern, "da rote Pflasterung", wie es wörtlich heißt.





Den Anwohnern, so steht im Schreiben, sei bei Baubeginn versprochen worden, "dass sämtliche Einfahrten zu den Grundstücken angepflastert werden". Die Anwohner Bramscher Allee 10 bis 18 könnten nun aber den Fußweg nicht nutzen, da sie keine Zugänge hätten. Die Engstelle am Ortseingang sei schon jetzt durch Lkw beschädigt. "Wieso wird die Straße nicht für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt? Richtung Schleptrup ist es doch möglich?", wird gefragt. Außerdem sei bei der Vergabe der Grundstücke an der Bramscher Allee versprochen worden, dass nach der Neugestaltung eine Verkehrsberuhigung komme. Eine Tempo 30-Zone reiche nicht aus, die Höchstgeschwindigkeit werde auch wegen fehlender Aufpflasterungen kaum eingehalten. Enttäuscht zeigten sich die Anlieger nach dem Gespräch im Rathaus zudem, dass sie bei der Planung der Straße nicht befragt worden seien.



Was sagt die Stadt zu der Kritik?



In einem Antwortschreiben an die Anlieger betont der Städtische Baudirektor Hartmut Greife, die Bramscher Allee sei eine Sammelstraße, als solche "uneingeschränkt dem öffentlichen Verkehr gewidmet" und "entsprechend breit ausgebaut". Eine Tonnenbeschränkung sei deshalb nicht erforderlich. Das Versprechen, einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, habe es nicht gegeben. Der Beruhigung des Verkehrs im Tempo 30-Abschnitt dienten dennoch die Engstelle, der Kreisverkehrsplatz und Aufpflasterungen. "Wie in anderen Baugebieten auch, akzeptieren leider nicht alle Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln", antwortet Greife auf den Vorhalt, es werde meist zu schnell gefahren.

Der Gehweg, so Greife weiter, sei als solcher durch ein Verkehrszeichen gekennzeichnet und damit für alle anderen Verkehrsteilnehmer verboten. "Hinsichtlich der Nutzung ist die Farbe des Pflasters unerheblich", betont er.

Der Kreisverkehrsplatz sei schon im Zuge eines städtebaulichen Wettbewerbs Ende der 90er-Jahre geplant worden. Er nehme demnach "auch eine Verbindungsfuntion für die nördlich und südlich angrenzenden Grünflächen wahr". Als Bemessungsgrundlage diene ein dreiachsiges Müllfahrzeug, dies sehe die "Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen" so vor.

Im Gespräch mit den Anliegern der Bramscher Allee räumte Greife nach deren Angaben ein, dass ein Verwaltungsmitarbeiter falsche Angaben zur Herstellung der Bankette gemacht habe. Grundsätzlich, so hatte Greife zuvor den Beschwerdeführern mitgeteilt, seien für das Anlegen von Zufahrten über Bankette die Anlieger zuständig. Den Vorwurf, die Anlieger hätten sich nicht an den Planungen für die Neugestaltung der Bramscher Allee informieren können, lässt Greife nicht gelten. Die Planung sei "in den letzten Jahren mehrfach im Ortsrat in öffentlicher Sitzung vorgestellt" worden. Im März 2018 seien die Anlieger angeschrieben worden und es wurden "umfängliche Unterlagen mitgeschickt, so dass jeder Betroffene sich informieren konnte, welche Ausbaudetails vorgesehen sind".