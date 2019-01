Bramsche. Mit ihrem neuen Programm "Gebongt – Mutti hat sturmfrei" gastierte Kabarettistin Andrea Bongers am Mittwochabend im ausverkauften Bramscher Kino "Universum".

„Besser kann es gar nicht anfangen, Wir sind restlos begeistert“, freute sich auch Uli Holstein vom "Universum" bei der Anmoderation der ersten Veranstaltung des Kulturabos Frühjahr 2019 über den gelungenen Start der Reihe. Per Gesang eröffnete Andrea Bongers mit einem gut gelaunten „Hallo, wie geht's“ ihren Auftritt. Über Selbstironie im Hinblick auf das eigene Alter und das schwerer werdende Hüftgold gewann sie schon in den ersten Minuten das Publikum.

Weiteren Beifall gab es beim Eigenlob für die abgeschlossene Erziehungsarbeit am erwachsenen Nachwuchs und für ihre Freude auf den nun sturmfrei von Mann und Sohnemann gewordenen Lebensabschnitt. Doch so ganz losgelassen hatte Andrea Bongers den Lebensabschnitt als Mutter noch nicht. Mamanöte spielten immer mal wieder eine Rolle im Programm.

Aber ganz eindeutig waren die Aspekte des zweiten Lebensabschnitts, das letzte Lebensdrittel Schwerpunkt der Vorstellung. Zunächst wandte sich Bongers den lebensverlängernden Gesundheitstipps zu: Nicht mehr rauchen, maßvoller Alkoholkonsum, mehr Bewegung und dafür weniger Gewicht. Dies alles im Zwiegespräch mit einer Handpuppe in Schafgestalt. Zuschauer der Sesamstraße wissen um die Talente von Andrea Bongers als Puppenspielerin.

Nicht nur Komik kommt im Programm der vielseitig begabten Comedienne vor. Auch mit dem Nachdenken über das Altwerden punktete sie beim Publikum. Vom Schenkelklopferwitz „Bramsche, Stadt der lebenden Toten“ bis hin zum fast schon philosophischen „Wir sollten uns nicht durch die Kürze des Lebens den Spaß an ihm verderben lassen“ bot Bongers wohl so ziemlich für jeden etwas.

Lockeres Zwiegespräch mit Publikum

Überhaupt war es das lockere Zwiegespräch, mit dem Bongers den Kontakt zum Publikum immer mal wieder intensivierte. Mit den auf sie selbst bezogenen Worten „Kommt denn heute noch was Gutes, was junges Hübsches?“, ließ Bongers einen weiteren Handpuppenprotagonisten auftreten. Es war der Journalist Uwe Sattmann, der Fragen stellen durfte wie „Wann sind Sie denn am lustigsten, vor oder nach dem Eisprung?“.

Andrea Bongers ist eine Frau in den besten Jahren um die Menopause herum. Entsprechend stilsicher weiß sie auch eine sexuelle Komponente ihrem Programm hinzuzufügen. Ihr sextherapeutisches Geplaudere mit der Schlange bewegte sich gekonnt auf dem Hochseil der deutlichen Wortwahl aus dem Genitalvokabular, ohne dabei in den Abgrund platter Zweideutigkeiten abzustürzen. Bongers verstand es, verbal schmutzig zu sein, aber sich nicht wirklich dreckig zu machen.

Und immer wieder schickte sie eine leicht frivole Charmenote in das Publikum. „Leute, ich hab sturmfrei. ihr seid ja alle ganz nett, will jemand mitkommen“?, flirtete Bongers die Zuschauer an, nach einer vorgeschalteten Klage über ihren Koller, der immer dann entstehen würde, wenn sie nach der Vorstellung alleine im Hotel ist.

Auch nach der Pause langte Andrea Bongers noch einmal ordentlich beim Verkaufsförderer Sex für ihre Show zu. Beim Speeddating mit Sattmann gab sie Fragen zum Besten, wie die nach ihrem ersten Orgasmus oder nach dem von ihr bevorzugten Ort für Geschlechtsverkehr. Antwort: „Auf dem Laufband vor einer Kasse im Supermarkt, weil es von da aus nur ein Griff für die Zigarette danach ist“.

Bei der Sado-Maso-Nummer mit der Puppe Manolo wahrte Bongers die Grenzen des guten Geschmacks, indem sie beim Getümmel mit Manolo dann eben mal das Licht auf der Bühne vollständig ausgehen ließ .

Lebenslustig und facettenreich

Insgesamt stellte Andrea Bongers an diesem Abend eine lebenslustige, bestens gelaunte, aktive und attraktive Frau in der Lebensmitte dar. Facettenreich ließ sie sich beim freudigen Agieren in einer wieder selbstbestimmter werdenden Lebensphase über die Schulter schauen. Dies alles in einer wohldosierten Mischung, bestehend aus Erotik und einem frisch-fröhlichen Daseinsgefühl, die das Publikum so inspiriert und gut unterhalten aufnahm, dass es Bongers nicht ohne zwei Zugaben von der Bühne gehen lassen wollte.