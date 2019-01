Bramsche. Mörder oder Held? Schuldig oder unschuldig? Diese Fragen thematisiert das vom Seminarfach „Europa“ des Greselius-Gymnasiums Bramsche ausgearbeitete Theaterstück „Terror“. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Gerichtsdrama von Bestsellerautor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach.

Die Aufführung behandelt den (fikitiven) Gerichtsprozess eines Bundeswehr-Kampfpiloten, der des 164-fachen Mordes angeklagt ist. Er hat ein von Terroristen gekapertes Passagierflugzeug gegen den Befehl seiner Vorgesetzten abgeschossen, um zu verhindern, dass es in ein mit mehreren zehntausend Zuschauern voll besetztes Fußballstadion gesteuert wird und damit eine noch viel höhere Zahl an Opfern fordert. Ziel der Aufführung ist es, dass das Theaterpublikum am Ende quasi als Schöffen per anonymer Abstimmung ein eigenes Urteil über die Schuld bzw. Unschuld des angeklagten Piloten fällen können – Freispruch oder Verurteilung.



Das Ergebnis der Entscheidung soll im Anschluss an das Theaterstück auch eine Anregung zu kontroversen Diskussionen liefern, bei denen sich Schüler und interessierte Besucher untereinander austauschen können.

Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in den vergangenen Wochen an der Inszenierung des Stücks. Obwohl die Unterrichtsmethode eher unüblich ist, entschied sich Kurslehrer Markus Weisbrich bewusst für das Theaterstück: „Es fügt sich perfekt in unser Rahmenthema einer europäischen bzw. internationalen Sicherheitspolitik ein und stellt darüber hinaus noch eine Methodik dar, die die Schüler persönlich vielleicht mehr fesseln kann als die herkömmliche Vermittlung des Lerninhalts.“

Impuls zum Nachdenken

Auch die Schüler selbst messen dem Gesellschaftsexperiment besondere Bedeutung bei: Lennart Tschiedel, der die Veranstaltung moderieren wird, fasst die Intention des geplanten Theaterabends wie folgt zusammen: „Unser Ziel ist es natürlich nicht, Politik und Gerichtsbarkeit direkt zu beeinflussen; wir können aber dennoch unseren Teil dazu beitragen, indem wir dem Publikum einen Impuls zum Nachdenken liefern.“ Pia Mingenbach, Darstellerin in dem Stück, ergänzt: „Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich das Publikum entscheiden wird. Die Zuschauer werden vor allem mit Fragen konfrontiert werden, die direkt ihre persönlichen Moralvorstellungen und ihr eigenes Gewissen betreffen werden.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Die Aufführung findet am Dienstag, den 29. Januar um 19 Uhr in der Aula des Greselius-Gymnasiums an der Malgartener Straße statt. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende ist aber durchaus willkommen.

Weitere Informationen lassen sich unter auf der Website theaterstueck-terror.jimdosite.com finden.