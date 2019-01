Bramsche. Auf Einladung des Fördervereins der Niels-Stensen-Kliniken Bramsche referierte Chefarzt Dr. Sebastian Ellis zum Thema „Influenza“ – und sprach sich dabei deutlich für den Impfschutz aus.

Der zugespitzte Titel des Vortrag lautete „Influenza – harmlose Erkältung oder tödliche Infektionskrankheit?“ Dass es sich bei Influenza grundsätzlich um keine harmlose Erkrankung handelt, machte Dr. Sebastian Ellis, Chefarzt für Innere Medizin an den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche, eingangs gleich klar. Er erinnerte an die berühmte „Spanische Grippe“, die Anfang des 20. Jahrhunderts Millionen Menschen das Leben kostete und an zwei weitere, weniger bekannte Influenza-Pandemien mit zahlreichen Todesopfern: die „Asiatische Grippe“ aus den 1950er- und die „Hongkong-Grippe“ aus den 1960er-Jahren.

Warum Medikamente kaum helfen

Im Fall einer bakteriellen Infektion helfen bekanntlich Antibiotika, die über Bakterien-abtötende Wirkung verfügen. Bei Influenza-Viren ist das nicht so einfach. Grund dafür sind die Vervielfältigungsmechanismen der Viren innerhalb der menschlichen Zelle. Sogenannte Virusstatika können nur verhindern, dass Influenza-Viren die Zelle verlassen, aber sie können sie nicht abtöten. Sie hemmen also nur die Freisetzung neu gebildeter Viren. Erkrankt jemand an Influenza, geht er jedoch selten sofort zum Arzt – es könnte ja nur eine starke Erkältung oder ein relativ harmloser grippaler Infekt sein. Das Virus hat also Zeit, sich auszubreiten und das tut es rasend schnell. Wird der Erkrankte nach mehreren Tagen – womöglich mit Atemnot und 40 Grad Fieber – ins Krankenhaus eingewiesen, dauert es noch einen zusätzlichen Tag, bis das Ergebnis des Abstrichs vorliegt. Das ist laut Ellis das Problem: „Wenn der Abstrich influenza-positiv ist, ist schon der ganze Körper voller Viren und die einzige Therapie ist kaum mehr wirksam.“ Besonders gefährlich sind Influenza-Viren durch ihre Fähigkeit, innerhalb der gleichen Zelle ganze Gensegmente auszutauschen, wodurch neue pathogene Varianten entstehen können. Dies sei der Grund, so Ellis, warum ein völlig harmloses Influenza-Virus auf einmal so gefährlich werden könne.





Anzeichen für Influenza

Nicht jeder Infizierte wird schwer krank. Schwerere Formen der Erkrankung treffen nur etwa ein Drittel der Erkrankten: Typische Symptome sind der plötzliche Krankheitsbeginn, ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl bei Fieber, Husten, Hals-, Kopf- und Muskelschmerzen, hinzu können auch Übelkeit, Durchfall oder Schnupfen kommen. Ein zweites Drittel bekommt „einfach nur eine Grippe“. Und ein weiteres Drittel merkt gar nichts davon, ist aber trotzdem infektiös. Schützen kann man sich zu einem gewissen Grade durch bekannte Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges gründliches Händewaschen, sich nicht in die Augen fassen, Lüften, das Meiden von offensichtlich Erkrankten, Taschentücher nur einmal zu benutzen, da man sich sonst damit neu infizieren kann. Und in Grippezeiten könne man auch das Händeschütteln reduzieren, meinte Ellis.

Komplikationen sind selten, doch natürlich sind Menschen, die durch das Virus bereits geschwächt sind, bei zusätzlichen Erkrankungen anfälliger. Besonders betrifft das Menschen mit Lungenerkrankungen. Äußerst wichtig sei eine Erkenntnis der letzten Zeit, betonte Ellis: „Ab Beginn der Diagnose Influenza, wenn man dann sieben Tage lang guckt, ist das Risiko für Herzinfarkte extrem viel höher. Innerhalb der sieben Tage seit Infektion steigt das Risiko um das Sechsfache.“



Wirksamkeit der Impfung

Da die Produktion des Impfstoffes sechs Monate dauert, die Entwicklung der Viren langfristig aber nicht genau vorhersehbar ist, erzielen Impfungen nur eine Wirksamkeit von 41 bis 63 Prozent. Dennoch sieht Ellis vor allem den positiven Wert: „Entscheidend ist, durch die Impfung bin ich nicht hundertprozentig geschützt gegen Influenza, aber mein individuelles Risiko wird gesenkt. Es ist nicht gleich null, aber ist es deutlich weniger als vorher.“ Selbst wenn man mit einer Impfung erkranke, werde das Risiko verringert: „Es ist tatsächlich belegt, dass die Erkrankung milder verläuft.“

Statistiken zeigen, dass Über-60-Jährige stark gefährdet sind: „Wer stirbt an Influenza, das sind Menschen über 60!“ Schwangere sollten sich ebenfalls impfen lassen, weil ihre Abwehr gegen Influenza stark eingeschränkt ist. Dabei ist der Impfstoff auch für das Ungeborene sicher und bietet so gleich doppelten Schutz. Weitere Risikogruppen sind Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung, etwa bei chronischen Lungenkrankheiten, Einschränkungen des Immunsystems, Herz- und Kreislaufkrankheiten. Auch medizinischem Personal und Menschen, die sich in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr aufhalten, wird eine Impfung nahegelegt.

Ellis wies ausdrücklich darauf hin, dass Menschen, die nicht unter die Risikogruppen fallen, deshalb nicht von einer Impfung abgeraten werde. Auch sei es falsch, dass sich eine Impfung nach Januar nicht mehr lohne: „Das ist ein Trugschluss, weil die Grippewelle erst jetzt beginnt, die ist noch gar nicht richtig ausgebrochen.“ Fünf bis 20 Prozent der Bevölkerung seien betroffen. Also, vielleicht besprechen Sie bei Ihrem nächsten Arztbesuch einmal die Möglichkeit einer Influenza-Impfung. Die nächste Grippewelle kommt bestimmt, auch wenn es vielleicht nicht gleich die Spanische Grippe sein wird.