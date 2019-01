Bramsche. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Singles und Senioren ist ein Ziel des Investorenwettbewerbs, den die Stadt Bramsche für die Breslauer Straße ausschreiben will. Ortsrat Bramsche und Fachausschuss beraten am Dienstag, 22. Januar, über die konkreten Bedingungen.

Die Stadt stellt dafür ein 6170 Quadratmeter großes Baugrundstück zur Verfügung. Dazu sind im Laufe der letzten Jahre die alten, nach dem Zweiten Weltkrieg gebauten Mietshäuser auf der östlichen Straßenseite nach und nach abgerissen worden. Statt dessen sollen attraktive Mehrfamilienhäuser gebaut werden, die junge Familien, Singles und Senioren gleichermaßen ansprechen.

Wohnungsmix

Der Wettbewerb schreibt einen "Wohnungsmix aus 40 Prozent öffentlich gefördertem Wohnraum mit Mietpreis- und Wohnungsbelegungsbindung, 30 Prozent Eigentumswohnungen sowie 30 Prozent frei zu finanzierenden Wohnungen" vor. Ein Verkaufspreis der Stadt von 90 Euro pro Quadratmeter (Mindestgebot) bei Verzicht auf eine Höchstpreisvergabe soll dazu beitragen, "vertretbare Miethöhen" zu ermöglichen.

Durch eine entsprechende Erschließung soll die Bebauung der ganzen Fläche ermöglicht werden.Außerdem sollen sich die Wettbewerbsteilnehmer Gedanken über die Organisation des Verkehrs auf der gesamten Fläche machen. Parklätze könnten zum beispiel in Tiefgaragen geschaffen werden. Grundsätzlich möchte die Stadt den Autoverkehr innerhalb des Quartiers auf das Notwendigste beschränken.

Für Familien

Da Familien eine der Hauptzielgruppen sind, sollen die Teilnehmer sich auch Gedanken über die "Maximierung privater Freiräume" auf dem Grundstück machen. Öffentliche Freiräume sollten ebenfalls Kindern als Spielfläche dienen können. Der auf dem Grundstück bereits vorhandene Spielplatz muss erhalten bleiben, allerdings nicht zwingend am jetzigen Standort und in der jetzigen Größe.

Ziel des Wettbewerbs ist es, "für breite Bevölkerungsschichten modernen Wohnraum zu angemessenen Preisen anzubieten," heißt es in der Vorlage. Es bleibe aber abzuwarten, ob das unter diesen Rahmenbedingungen gelingt. Auf alle Fälle hofft die Verwaltung darauf, aus dem Wettbewerb weitere Erkenntnisse für ähnliche Projekte zu gewinnen, die zum Beispiel im Bahnhofsumfeld vorstellbar sind.

Nachverdichtung

Mit diesem Wettbewerb betritt die Stadt Bramsche Neuland: Erstmals werde "in größerem Umfang Mehrfamilienhausbau in integrierter Lage initiiert." Außerdem werde durch das Ziel, auch die hinteren Grundstücksflächen durch Erschließung zu bebaubar zu machen, klassische Nachverdichtung beziehungsweise die "Wiedernutzung brachgefallener Flächen in integrierter Lage" ermöglicht. Das ist auch eine Kernaufgabe im Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld.

Über die Bedingungen des Wettbewerbs diskutieren Ortsrat Bramsche und der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in gemeinsamer Sitzung am Dienstag, 22., Januar, ab 18 Uhr im Ratssaal. Einen Tag später entscheidet dann der Verwaltungsausschuss über die Vorlage und die Auslobung des Wettbewerbs. Abgabeschluss ist am 15. Mai, am 20. Juni tagt das Preisgericht.