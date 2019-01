Bramsche. Schon vor dem Benefiz-Konzert der "Draufsänger" im Universum am 26. Januar dankt Anke Hennig von der Begegnungsstäte in der LAB den Musikern für ihr Engagement.

Hennig hofft auf ein volles Haus und prominente Besucher. Schließlich soll der Erlös dem Begegnungsstätte in der Landesaufnahmebehörde in Hesepe zugute kommen. Nachdem die Spendenbereitschaft für die Flüchtlingsarbeit in letzter Zeit stark nachgelassen hat, sucht das Projekt nach anderen Finanzierungswegen. Am Dienstag waren die früher unter dem Namen "Bon Timbre" bekannten Sänger in die Begegnungsstätte zu einem Pressetermin gekommen, um dort vor Flüchtlingen, Unterstützern und Mitarbeitern mit „Buona Serra Seniorita“ einen Eindruck ihres Stils zu vermitteln. Mit ihrer Mischung aus A-Capella-Gesang, Selbstironie und slapstickartiger Performance begeisterten sie ihr multikulturelles Publikum, das der Gruppe unter Hennigs Anleitung mit „Zugabe“-Rufen eine weitere Kostprobe abringen konnte.

Nur in der Freizeit unterwegs

Vorbereitet waren die Osnabrücker auf ihren Auftritt nicht, eigentlich wollten sie sich nur einmal etwas genauer ansehen, für welchen guten Zweck sie sich ins Zeug legen wollen, ließen sich aber nicht lange bitten. Anke Hennig hatte als bekennender Fan bereits 2016 über den Humanistischen Verband Kontakt mit Heiko Brune aufgenommen. Seine Chorkollegen waren schnell einverstanden. Bandmanager Joachim Bodde bittet um Verständnis, aber da die sechs Sänger trotz professioneller Performance mit den Draufsängern nur in ihrer Freizeit unterwegs sind, machen sie auch nur ein bis zwei Benefiz-Konzerte im Jahr und 2018 war das Universum komplett ausgebucht. Doch jetzt, so Budde, passte es „wie die Faust auf´s Auge.“

Für Hennig ist das Konzert besonders wichtig, weil es zunehmend schwieriger wird, den laufenden Betrieb der Begegnungsstätte in der LAB zu finanzieren. Große Wünsche für Anschaffungen spielen dabei keine Rolle. Vielmehr geht es um Buntstifte und Material für die Kinderbetreuung oder den Einkauf heimischer Lebensmittel. Schließlich bestehe die interkulturelle Arbeit auch darin, fremde Küchen kennen zu lernen. Und da bekomme man nicht alle Zutaten am Ort, sondern müsse auch oft nach Osnabrück fahren, so Hennig. All das koste nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Aber genau diese Arbeit liegt ihr am Herzen. „In der LAB ist ja Langeweile vorprogrammiert“, sagt Hennig und will den ankommenden Flüchtlingen mit dem Café ein Stück Heimat bieten. Die Begegnungsstätte geht nicht zuletzt auf eine NOZ Spendenaktion zurück. Damals waren 10.000 Euro über das Netzwerk für das Angebot in der LAB zusammengekommen. Dafür ist Hennig heute noch dankbar. Doch diese Zeiten seien vorbei und die Stimmung habe sich gewandelt, sagte sie. Trotzdem versuchten die ehrenamtlichen Helfer im Café diesen Geist der Willkommenskultur auch in einem veränderten gesellschaftlichen Klima zu bewahren.