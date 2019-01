Bramsche. Wegerandstreifen sind in Bramsche offenbar kein Randthema. Das hat die rege Teilnahme am Runden Tisch Natur bewiesen.

Nach dem Impulsreferat von Stadtplaner Wolfgang Tangemann über das Bramscher Wegerandstreifenprogramm entwickelte sich im Rathaus eine lebhafte Diskussion, geprägt von teils großer Detailkenntnis. Dass sowohl Tangemann, als auch die Experten Walter Bleeker vom Saatgutlieferanten und Ingo Zapp vom beteiligten Artlandhof gemeinsam mit Tangemann die Wegerandstreifen als Kompensation für die Bodenversiegelung durch Wohn- und Gewerbebebauung verteidigten, überraschte kaum. Umso überzeugender das Lob des Bissendorfer Grünen-Fraktionsvorsitzenden Claus Kanke aus dem Publikum heraus. Der bekannte, die Bramscher Initiative aufmerksam zu verfolgen und im Gemeinderat Bissendorf mit einem vergleichbaren Vorstoß gescheitert zu sein. Die von der Verwaltung vorgetragenen Gegenargumente wie eine fehlende Akzeptanz vonseiten des Landkreises oder mangelnde Erfolgsperspektiven seien an diesem Abend widerlegt worden.

Laut Tangemann hat das Monitoring ergeben, dass 21 von 25 Arten aus dem Saatgut gekeimt haben, was einer Erfolgsquote von 84 Prozent entspricht. Darüber hinaus habe sich gezeigt, dass beispielsweise die geschützte „Heidenelke“, obwohl nicht im Saatgut enthalten, auf einem der Wegerandstreifen wieder zu sehen war. Auch wenn diese Streifen zwischen Straße und Ackerland vielen recht unspektakulär erschienen, stelle sich dies Fachleuten oft ganz anders dar. Bleeker erklärte, er komme beruflich bedingt viel herum. In anderen Regionen werde der Bramscher Weg als Modellfall betrachtet. Trotzdem musste auch Tangemann zugeben, dass die Geschichte der Wegerandstreifen „vorsichtig formuliert, nicht in jedem Fall optimal gelaufen“ sei. Anders als Holger Fuchs-Bodde-Gottwald aus Badbergen berichtete, suche man in Bramsche aber den Dialog mit den Landwirten. Das Unterpflügen von städtischen Wegerandstreifen sei eher selten. Gottwald hatte zuvor davon berichtet, dass in Badbergen rigoros vorgegangen und den Verantwortlichen die Kosten in Rechnung gestellt werde.

Tangemann plädierte dafür, die Wegerandstreifen ökologisch nicht als Allheilmittel zu betrachten. Dennoch seien sie eine preiswerte Alternative zu anderen Formen erforderlicher Ausgleichsflächen. Der Vorteil bestehe zudem in der Vernetzung verschiedener Lebensräume. Applaus erntete er für seine Feststellung, dass es schon ein Erfolg sei, wenn das Programm einen Beitrag leiste, das Artensterben zumindest zu verlangsamen.

Beim nächsten Runden Tisch Natur am 25. Februar geht es laut Karin Müller um die Lichtverschmutzung am Nachthimmel.