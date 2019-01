Bramsche. Das 3. Bramscher Rudelsingen findet am Donnerstag, 21. Februar 2019, im Kino "Universum" statt. Für die Veranstaltung gibt es allerdings nur noch recht wenige Eintrittskarten.

Nach der der Premiere des Bramscher Rudelsingens im Sommer 2017 kam das bundesweit erfolgreiche Format im Oktober 2018 zum zweiten Mal in die Tuchmacherstadt und dabei erstmals ins "Universum": Simon Bröker und Felix Fleischmann sorgten für ein ausverkauftes Haus – und waren von dem altehrwürdigen Filmtheater und seiner Atmosphäre so angetan, dass regelmäßige Gastspiele des Rudelsingens in Bramsche vereinbart wurden.

Nun steht also Teil 3 an. Und auch dann, so viel steht schon so gut wie fest, wird das "Universum" wohl ausverkauft sein. Denn etwas mehr als einen Monat vor dem Termin am 21. Februar 2019 sind derzeit nur noch rund 30 Eintrittskarten insgesamt erhältlich. Wer an dem Abend, der um 19.30 Uhr beginnt, dabei sein möchte, sollte sich also sputen und ein Ticket im Vorverkauf erwerben. Zum Preis von 10 Euro (ggf. plus Gebühren) sind Karten erhältlich unter www.rudelsingen.de sowie beim Filmtheater Universum, bei Spielwaren Twenhäfel sowie im Buchladen am Münsterplatz.