Engter. Die zweitschönste Frau Niedersachsens kommt aus Huxelort, einer kleinen Bramscher Ortschaft, und heißt Julia Teckemeyer. Wie sie Vize-Miss Niedersachsen geworden ist und warum sie trotzdem keine Modelkarriere plant, hat sie im Gespräch mit unserer Redaktion verraten.

Wovon andere junge Frauen träumen, hat sich für Julia Teckemeyer ganz nebenbei und noch dazu völlig ungeplant erfüllt: Sie ist Zweite bei der Wahl zur Miss Niedersachsen geworden.

Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen: "Vor der Wahl zur Miss Oldenburg haben meine Freundinnen und ich ein bisschen darüber herumgewitzelt und uns dann aus Spaß angemeldet", erzählt die 20-jährige, die in Vechta Sozialwissenschaften sowie Wirtschaft und Ethik studiert. "Wir haben damals abgemacht, wenn eine von uns eingeladen wird, muss sie auch mitmachen. Das war dann leider ich", sagt sie und lacht. Aus Spaß wurde also ernst. Dass sie die einzige von sieben war, die eingeladen wurde, habe ihre Freundinnen aber nichts ausgemacht: "Im Gegenteil, die fanden das richtig witzig."

Zusammen mit ihrer Mutter brach die junge Frau dann Ende September zur Wahl nach Oldenburg auf. Die Teilnahme stand jedoch unter keinem guten Stern. "Wir hatten erst Pech, und dann habe ich habe auch noch alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann", erinnert sie sich schmunzelnd.



Zuerst sei der Reißverschluss an ihrem Kleid gerissen. Anschließend hätten die beiden Frauen festgestellt, dass ihre Mutter ihr Portemonnaie zu Hause hatte liegen lassen. "Wir hatten nur 15 Euro dabei", so die Vize-Miss Niedersachsen. Für 14,90 Euro habe sie sich dann noch schnell in einem Geschäft in Oldenburg einen neuen Jumpsuit gekauft.

"Und die Pechsträhne ging weiter: Ich habe vor Nervosität die eingeübte Choreographie vergessen, meine Startnummer ist runtergefallen und beim Interview mit der Jury habe ich nur gestottert", erzählt sie weiter. Doch trotz dieser Pannen landete sie auf dem dritten Platz – und der berechtigte sie zur Teilnahme an der Wahl zur Miss Niedersachsen.

Eigentlich eher schüchtern

"Ich hatte große Zweifel, ob ich daran teilnehmen soll", sagt sie. "Ich bin eigentlich eher schüchtern und es fällt mir schwer, vor vielen Menschen zu reden." Bei der Wahl in Oldenburg sei sie schon sehr nervös gewesen, doch der Wettbewerb in Hannover sollte viel größer sein. Ihre Mutter und auch ihr Freund hätten ihr jedoch gut zugeredet. "Ich dachte, die Teilnahme an der Wahl könnte ihr etwas mehr Selbstvertrauen geben", sagt ihre Mutter Angelika Strauß-Teckemeyer.

Letztendlich entschied sich Julia zur Teilnahme. "Ich dachte mir, 'du hast nichts zu verlieren und der Auftritt ist eine gute Übung für die Referate im Studium'. Also habe ich es gemacht." Die Wahl in Hannover, die im Einkaufszentrum "Ernst-August-Galerien" stattfand, verlief dann deutlich reibungsloser als die in Oldenburg. Zusammen mit ihren Eltern fuhr die junge Bramscherin am Samstagmorgen in die Landeshauptstadt. Visagisten und Stylisten machten die Teilnehmerinnen zurecht. Sie präsentierten sich zunächst in einem Sommeroutfit und noch einmal in Abendmode. "Bikini-Auftritte gibt es nicht mehr. Dann hätte ich auch auf keinen Fall mitgemacht", betont Julia Teckemeyer.

Am Ende sprang für sie der zweite Platz heraus. "Das war schon sehr überraschend für mich, weil fast alle Teilnehmerinnen viel erfahrener waren als ich."

Und wie geht es weiter?

Eine Modelkarriere strebt die Studentin aber trotz ihres Erfolges nicht an: "Wenn sich daraus jetzt der eine oder andere Nebenjob ergibt, mit dem ich mein Studium finanzieren kann, freue ich mich. Ich schließe auch nicht aus, noch einmal an einer Miss-Wahl teilzunehmen. Aber mein Studium, meine Familie und mein Freund sind mir wichtiger und stehen an erster Stelle", so die 20-Jährige.

Und was sagt Freund Lennart? "Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn die eigene Freundin Vize Miss-Niedersachsen ist", sagt der 19-Jährige und grinst.