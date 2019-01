Bramsche. Alternative gesucht zu Holzelement oder Metallgitterzaun? In der Außenstelle Bramsche der VHS Osnabrücker Land können Kursteilnehmer bei Günter Ballmann lernen, wie man aus Weiden selbst einen Zaun bauen kann. Aber das ist nicht der einzige neue Kurs im ersten Halbjahr 2019.

Der Rentner, der lange Jahre als Diakon in der Johannis-Kirchengemeinde in der Bramscher Gartenstadt tätig war, ist an der Volkshochschule kein Unbekannter. Seit 2004 bietet er unter anderem Kurse an, in denen aus Weiden allerlei Dekoratives für Haus und Garten entsteht. Es ist einfach ein gutes Gefühl, mit den Händen selbst etwas Kreatives oder Nützliches geschaffen zu haben, ein Ausgleich zur Kopfarbeit, Entspannung. Ballmann sieht das nicht nur für sich selbst so. "Ich habe früher viele Lager und Freizeiten für Jugendliche organisiert, und man konnte immer sehen, dass sie gut drauf waren, wenn wir etwas wirklich mit den Händen getan haben", erzählt er. In den Kursen sei das genauso.

Ballmann eher durch Zufall auf das ungewöhnliche Hobby gekommen. "Ein Freund und ich wollten einen einfachen Kartoffelkorb flechten", erzählt er. Ein altes Exemplar diente als Muster, aber die beiden Männer stießen bald an ihre Grenzen. Sie holten sich fachliche Hilfe und seither hat zumindest Günter Ballmann die Begeisterung gepackt. 2004 gab er dann seinen ersten VHS-Kurs, das Flechten eines Kartoffelkorbes. Diese Arbeit war eigentlich die Beschäftigung der Heuerleute in den Wintermonaten, weil dann die Weiden feucht und biegsam sind, berichtet er. Große Körbe entstanden, dazu kleinere sogenannte "Schillewännkes" (Körbe für die Kartoffelschalen).









In den vergangenen Wochen war Ballmann viel unterwegs, um Weidenruten zu schneiden. Es ist die "Saftruhezeit". Zurzeit wachsen die Weiden nicht. Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten, die Ruten zu verarbeiten. Bis Ende März sind die frisch geschnittenen Ruten noch extrem biegsam.

In Ballmanns Garten stapeln sich die frisch geschnittenen Weiden. Er hat sie nach Farben sortiert und zu Bündeln zusammengebunden. Im Laufe der Zeit werden sich die Farben ändern. Aus Gelb wird dann ein helles Braun, rot wird zu dunkelbraun, auch die grünen Zweige dunkeln nach.

Anzeige Anzeige









Manches kommt aus dem eigenen Garten, auch Freunde und Nachbarn unterstützen Ballmann mit Material. Eine klassische Win-win-Situation, der Pensionär freut sich über Nachschub, die Spender über einen aufgeräumten Garten.

Nicht nur Weiden, sondern auch Haselnussruten warten am Engter Kirchweg auf ihre Weiterverarbeitung. Für die klassischen Körbe braucht er Haselnusszweige als Gerüst. Im Winter können sie noch gebogen werden. Um einen Baum beispielsweise.





Günter Ballmann hat einen weiteren Trick entwickelt. Er legt die biegsamen Hölzer kreisförmig in eine blaue Plastiktonne. Sind sie trocken, behalten sie die Form, die idealen Griffe für einen Korb. Ansonsten werden getrocknete Ruten zwei bis vier Wochen gewässert. Dann können sie wieder verarbeitet werden. Für ältere Weidenruten gilt ein ähnliches Prinzip - lagern und dann vor der Verarbeitung wieder wässern.





Ob er nun für die Zäune, die er mit seinen Kursteilnehmern am Samstag, 30. März 2019 von 9 bis 12 Uhr auf einer Weise an der Evinghausener Straße aufstellen will, frisches oder älteres Holz braucht, hängt von er Art des Zaunes ab, erläutert Ballmann. Er unterscheidet unter einem "lebenden" und einem "toten" Zaun ("kein schönes Wort", Ballmann). Bei letzterem werden Holzpfähle in den Boden geschlagen. Frische oder in diesem Fall auch gewässerte Ruten werden zwischen den Pfählen hindurch gewunden . Beim "lebenden Zaun" werden frische Weidenruten etwa 30 Zentimeter tief in den Boden gesetzt. Je nach Vorstellung vom fertigen Zaun werden die Ruten miteinander verbunden, über kreuz oder aufeinander zu geleitet. "So ein Zaun ist später ziemlich arbeitsintensiv. Die Weiden wachsen weiter und müssen regelmäßig gestutzt werden", gibt Ballmann zu bedenken. Auf diese Weise entstehen auch die an Schulen und Kindergärten beliebten Weidentipis oder Kriechtunnel.

Nachwanderung durch den Wald

Der Zaun-Workshop ist im übrigen nicht das einzige neue Angebot mit Günter Ballmann: Am Freitag, 10. Mai lädt er Eltern mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren zu einer Nachtwanderung durch den Engter Wald ein. Einzige Vorgabe: Keine Taschenlampen mitbringen. Nur Ballmann selbst hat eine. Es soll schließlich spannend bleiben. Im VHS-Angebot bleibt zudem der Kurs zum Mähen mit der Sense und zu Dekorationen aus Weide für Haus und Garten.

Angebote zur Weiterbildung

Neben den bewährten Fremdsprachen-Angeboten, den Kreativangeboten, den Kochkursen und den Angeboten zu Recht, Politik und Gesundheitsthemen gewinnt eine Aspekt immer weiter an Bedeutung, sagt die Bramscher VHS-Leiterin Anita Sutthoff. Gesetzliche Vorgaben verpflichten Erzieherinnen ebenso wie Tagespflegepersonen verstärkt zu Weiterbildung. Das VHS-Programm beeinhaltet hier zahlreiche, auch neu aufgenommene Angebote.

Die Bramscher Außenstelle, ab dem 1. Februar 2019 Regionalstelle Bramsche/ Wallenhorst, ist unter 05461/703242/243 zu erreichen. Anmeldung und weitere Informationen unter dieser Nummer beziehungsweise im Internet auf www.vhs-osland.de.