Bramsche. Die Stadtwerke Bramsche erhöhen zum 1. März 2019 die Strom- und Gaspreise. Wegen erhöhter Beschaffungskosten sei dies "ein unausweichlicher Schritt", so Geschäftsführer Jürgen Brüggemann.

Die rund 10.000 Strom- und 6200 Gaskunden der Stadtwerke werden mit Erhalt der Jahresabrechnung 2018 über die bevorstehenden Preiserhöhungen informiert. Ab Freitag, 18. Januar 2019, werden die Rechnungen verschickt. "In die künftigen Abschlagszahlungen ist diese Anpassung dann bereits einberechnet", erklärt Frank Ballmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke.

Ballmann wie auch Geschäftsführer Brüggemann weisen darauf hin, dass der örtliche Energieversorger die Bezugspreise seit dem 1. Januar 2014 in der Sparte Strom und seit dem 1. Mai 2012 in der Sparte Gas nicht mehr erhöht, sondern sogar mehrfach gesenkt hätten. Die Stadtwerke seien nun aber ihrerseits mit deutlich höheren Beschaffungskosten an den Energiemärkten konfrontiert. "Preistreiber sind dabei die Kosten für CO 2 -Zertifikate, die gestiegenen Weltmarktpreise für Öl, Gas und Kohle und höhere Netzentgelte", so Ballmann. Anders als viele andere Energieversorger hätten die Stadtwerke die Preise "in den verbrauchsstärksten Wintermonaten Januar und Februar noch stabil gehalten", betont Jürgen Brüggemann. Um eine Erhöhung der Bezugspreise zum 1. März "kommen wir aber nicht mehr herum", sagt er weiter.

Für einen Stromkunden mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden bedeutet die Erhöhung des Strompreises nach der Berechnung von Vertriebsleiter Ballmann eine Mehrbelastung von rund drei Euro monatlich, "ein Plus von 5,5 Prozent." Ein Gaskunde mit einem Durchschnittsverbrauch von 15.000 Kilowattstunden werde mit rund acht Euro monatlich oder 9,75 Euro höher belastet.

In der Jahresabrechnung für 2019 würden dann die Verbrauchsmengen mit den unterschiedlichen Preisen von Januar und Februar und ab März "nach einem bewährten Gewichtungsverfahren" ermittelt, wie Ballmann es nennt. Kunden hätten aber "natürlich auch die Möglichkeit, am 28. Februar ihre Zählerstände selbst ablesen und uns mitteilen, dann wird das konkret berücksichtigt."

Im Zusammenhang mit den Preissteigerungen weisen die Stadtwerke erneut auf die Möglichkeit hin, dass Kunden durch eine längere Vertragsbindung Sonderkonditionen erhalten könnten. Dadurch könnten "die Mehrkosten spartenübergreifend erheblich reduziert werden", so Brüggemann. Vorteil für die Stadtwerke sei, "dass wir genauer wissen, welche Energiemengen wir beschaffen müssen, je mehr Kunden sich längerfristig binden. Das wirkt sich positiv auf unsere Einkaufspreise an den Märkten aus."

Abwassergebühren gesunken

Mit der Jahresabrechnung, die ab Ende der Woche verschickt werden, erhalten die Kunden ihre auch ihre Gebührenbescheide für Abwasser. Hier gibt es bereits per 1. Januar 2019 eine Senkung von 12 Cent pro Kubikmeter (1000 Liter). Ein Durchschnittshaushalt mit vier Personen und einer Abwassermenge von 175 Kubikmetern spare dadurch rund zwei Euro monatlich gegenüber 2018 ein. Außerdem, darauf weist Brüggemann zusätzlich hin, würden die Schreiben neue Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke enthalten. "Das ist wegen veränderter gesetzlicher Vorgaben nötig. Unsere Kunden werden deshalb in diesem Jahr einen recht umfangreichen Brief im DIN A5-Format von uns erhalten", kündigt Brüggemann an.

Am Samstag, 26. Januar 2019, bieten die Stadtwerke Bramsche in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr einen zusätzlichen Öffnungstag an. "Unser Serviceteam steht dann für alle Fragen rund um die Jahresabrechnung zur Verfügung", so Vertriebsleiter Ballmann.